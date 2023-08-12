【專家之眼】債留子孫、遺澤後世、業定輪迴

最近因為藍色陣營針對當前政府執政團隊財政管理紀律問題，提出嚴厲批判，並點破利用特別預算隱藏政府實際債務規模，同時又未妥善利用財政支出投資基礎建設，創造更理想經濟發展環境與企業經營條件，因此引發「債留子孫」政治口水論戰。

但就當前政府首長、御用學者、側翼媒體與網路打手反擊狀況觀察，不論是運用烏賊戰術與數字遊戲手法，硬將前任政府牽拖下水，抑或是扔出幾個專業辭彙搭配預算數字，就直接厚著臉皮加以否認之做法來看，顯然當前執政高層根本就未能理解，為何「債留子孫」能夠獲得社會迴響，並且政治人物還敢於趁勝追擊，將其加碼成為「債留曾孫」。

說實在話，政府只要是能夠以正派手法積極建設改善民生，並且創造有利於後代子孫能夠獲得更理想經濟發展環境，其實整個社會絕對是能夠接受政府運用借貸進行投資。假若回顧故總統經國先生當年在推動十大建設時之名言：「今天不做，明天就會後悔。」台灣鄉親更是能夠理性看待政府透過特別預算規劃方案，以便推動經濟建設。

但是很遺憾地，當前政府若是要全國民眾能夠接受「債留子孫」，絕對不是運用空泛數字或是感性指控進行反擊，而是要真正列出投入此等預算後，所能夠獲得實質建設績效，同時亦須藉由分析可藉此等建設，獲得何種經濟發展利基。換句話說，要讓台灣鄉親相信政府並未因為各種特別預算方案而背負債務，恐怕難如登天；但若能夠以實質政績，讓民眾理解各項建設成果將會「遺澤後世」，恐怕才是正面應對在野陣營譴責以及鄉親民眾質疑之最佳方案。

只要在預算執行並未處處啟人疑竇，讓民眾覺得是在圖利選舉樁腳，或是揮霍無度，無謂推動形象工程，並且到處亂蓋蚊子館，基本上全國民眾還不會聽到「債留子孫」就憤怒跺腳紛紛開罵。但是從去年地方公職選舉過程中，許多地方被揭露出問題叢生之公共建設項目，到最後變成選戰攻防焦點，其實確實是讓綠營執政團隊為之辭窮，所以在迎戰「債留子孫」指控時，沒有勇氣藉由列舉能夠「遺澤後世」實際政績，讓此議題降溫，更讓鄉親能夠接受政府財政支出搞到債台高築地步。

不過政治是相當現實，各個政黨當家執政，在試圖創造施政績效時，其實亦同時在製造政治負債。就佛家輪迴之說，此生今世所作所為都是在造「業」(karma)，因此政黨輪替不也是依循著此等因果循環報應關係嗎？當前綠營施政團隊經過七年多，藉由絕對多數優勢，完全掌控政局後，不也就造下許多「業」嗎？而「業定輪迴」也就是未來政治發展最具體寫照嗎？

特別是綠營執政期間編列特別預算，不論是投注在防疫應變，亦或是以前瞻為名之基礎建設發展計畫，在執行過程與預算配置上，處處都遭人物議，引發台灣鄉親嚴重負面觀感，而且無法拿出足以讓人稱道之具體績效，所以才讓目前綠營選情不振。而代表綠營角逐大位之賴清德副總統，亦無法拿出任何標誌性建設績效，作為爭取綠營繼續執政，所能夠憑藉之重要基礎。

究竟是「債留子孫」抑或是「遺澤後世」，恐怕還會成為政治口水論戰之相罵本錢；畢竟防疫期間各項作為，對於民眾生活造成衝擊，又掀起各種爭議，再加上「綠數水道鄉」五大前瞻建設計畫極度抽象，沒有任何政府官員能夠將綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設以及城鄉建設到底有何成果講得清楚；這就是為何「債留子孫」會受到如此強烈關注。

所以台灣鄉親民眾對於施政狀況具體感受，將會決定執政者未來政治命運去向，政治人物所作所為永遠都是在造業，而報應究竟會不會在選舉時顯現，就讓吾人拭目以待吧！