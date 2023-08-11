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王惠美宴請侯友宜 侯：假資訊攻擊措手不及

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美晚間宴請國民黨總統參選人侯友宜與黨籍縣議員。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美晚間宴請國民黨總統參選人侯友宜與黨籍縣議員。記者林敬家／攝影

彰化縣長王惠美晚間宴請國民黨總統參選人侯友宜與黨籍縣議員，侯友宜致詞時說，在市長任內民調3、40%，參選總統後一路被打到10幾趴，自己並非選舉出生，假資訊攻擊讓他措手不及，但既然選擇參選就會勇往直前，懇請地方能夠支持他。

今天縣長官邸席開5桌，除了出國或原有安排行程的的國民黨籍議員，包括副議長許原龍等人，以及無黨籍議員28名議員到場，另有國民黨以及友好的鄉鎮長也出席。

縣議員凃淑媚說，自己是國民黨，當然支持黨內提名人選。縣議員洪本成表示，是看縣長面子而來。縣議員曹嘉豪指出，先前多數議員對侯市長陌生，今天大家認識他，現場氣氛很好，與他互動是很良好的開端和基礎，也可感受到支持黨內提名的總統參選人是共識。

彰化縣前議長謝典林在8月初拋出退黨震撼，力挺鴻海創辦人郭台銘立場鮮明，民眾黨在彰化成立地方黨部，民眾黨總統參選人柯文哲有發揮空間。

地方認為，侯友宜目前在國民黨的困境，除了要面對民進黨執政優勢，也要防「郭柯合」成型，連任彰化縣長的王惠美是國民黨在彰化的共主，今天由她召集黨縣議員具有安定地方軍心的作用。

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