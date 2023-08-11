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前瞻計畫補助長照據點 業者：拓點太急、資源重複

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部整建長照衛福據點計畫主要拓展社區式服務，包括日間照顧中心及小規模多機能服務中心，但受到新冠疫情影響，導致缺工、造價成本上升，執行率僅21%，圖為社區老人服務中心內長者一同下棋。記者余承翰／攝影
衛福部整建長照衛福據點計畫主要拓展社區式服務，包括日間照顧中心及小規模多機能服務中心，但受到新冠疫情影響，導致缺工、造價成本上升，執行率僅21%，圖為社區老人服務中心內長者一同下棋。記者余承翰／攝影

衛福部藉前瞻特別預算辦理「長照衛福據點計畫」，釋出衛福部、教育部及地方政府公有空間供民間團體用於建置「小規模多機能服務中心」及「日間照護中心」等長照據點，卻遭審計部指進度落後，總體實現率僅約2成。業者表示，政府釋出的閒置空間若要改建為長照據點，需投入大筆經費，且前瞻計畫實施的很急，不受長照資源整體管制，導致建制過程中社區長照資源已飽和的亂象，影響業者加入意願。

中華民國紅心字會總主任徐國強說，政府釋出的老舊校舍建造時消防法規與現行規定不同，須花經費裝修；教室多為開放格局，設置日照中心依規定須為單元式服務，依收托對象不同，每人面積須6至10平方公尺，換算1間教室只能收托20人，在不更動主建物的限制下，成本效益難以平衡。

徐國強表示，不少校舍女兒牆過低，考量長者安全必須改建，且若地點若不在一樓，則要再花大筆經費設置電梯；閒置空間的地點也須視與交通動線的距離，交通接送是否窒礙難行。這些因素都會影響業者投標意願。

「一般而言，開設長照據點時，會考慮設置區域資源是否飽和，但前瞻計畫做得很急，影響既有長照據點設置規劃。」徐國強說，配合政府政策，前瞻計畫的長照據點迅速開設，但得標單位須要時間改建閒置空間，因不受區域總量管制，導致改建過程中，社區有其他機構出現，造成資源重疊、客源瓜分等問題。

台北市社區銀髮族長期照顧發展協會榮譽理事長吳第明則說，計畫盤點各單位願意釋出的閒置空間就耗費許多時間，且釋出的空間不少是「蚊子館」、地處偏遠，「一般人都不想用，身障、失能老人家怎麼使用？」閒置空間若位於偏鄉、部落，則因文化保守，民眾送托長輩意願低，市場須求不高。

吳第明解釋，日照中心與住宿型機構不同，每天須家屬來回接送長者，閒置機構若地處偏遠，將影響民眾送托意願；若規範不能更動主建物，業者取得閒置空間，也很難合法立案，「提供200坪實際只能使用7、80坪。」

長照 衛福部

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