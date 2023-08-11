審計部批長照據點布建落後 衛福部：組跨專業小組輔導

衛福部透過前瞻基礎建設計畫特別預算，辦理「長照衛福據點計畫」，不過審計部指出長照司進度長期落後，第一期預算實現率83.35%、第2期24.32%，第3期2022年底止還沒有實現數，全部保留到2023年執行，以致於總體實現數僅21.94％，被國發會連續四年評鑑為「高風險預警（紅燈）」計畫。衛福部長照司坦言，過去3年因為新冠疫情，造成人力缺工、物價上漲等，的確進度落後，已成立跨專業小組輔導。

長照衛福據點計畫，是鼓勵各縣市政府積極活化公有設施，以新建、修繕、增建及改建等方式，設置日間照顧、小規模多機能等社區式長照機構，以充實在地化長照服務資源，厚植整體服務量能，完備照顧服務體系。

「只重量不重質！」民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，衛福部起初規劃不完善、後續調整不即時，讓長照量能供給跟不上需求，各地長照據點幾乎都有工程完竣，卻無人願意承辦長照業務的情形。根據監察院調查報告，前瞻第1、2期核定補助地方441件及327件，其中98件因無繼續執行實益而撤案。

邱臣遠表示，已驗收尚未開辦據點服務有118件，主要因為特別預算僅支應建物建造、部分個案不清楚接受補助需提供長照服務，中央明顯督導不周。

衛福部長照司副司長吳希文表示，自106年9月起，運用前瞻基礎建設計畫特別玉算，辦理「整建長照衛福據點計畫」，目前第1至4期總預算95億餘元，已核定764案，截至今年6月底，有131案尚在執行中、633案已結案，其中有595案已開辦服務，38案尚未開辦，整體核定案件開辦率已近8成。

吳希文表示，過去3年因為新冠肺炎疫情，造成人力缺工、造價成本上升速度過快等情形，「佈建進度、執行率確實有落後，沒有如預期順利」，衛福部已設有跨專業小組輔導機制，透過進度管考會議、或縣市實地訪查，主動介入以協助地方政府解決所遭遇之困難及挑戰，中央及地方合力推動計畫執行；補助案件竣工後，亦可向各縣市政府申請開辦設施及材料費。

遭批「起初規畫不完善、後續調整不即時，讓長照量能供給跟不上需求」、「工程完竣卻無人願意承擔長照業務，係因個案不清楚接受補助須提供長照服務」等，吳希文表示，各縣市政府申請案件前，皆會先自行盤點轄內長照資源需求，針對前瞻預算使用進度，長照司也會納入一年一度考評指標，持續檢討內容；另也會與時俱進，修正評選作業要點，納入「管考里程碑」，適當分配給地方政府該年度補助經費。

衛福部表示，將持續加強服務輸送體系，完善長照服務，持續透過進度檢討會議、正式函文、考評指標等措施，督導前瞻案件進度及服務開辦情形。