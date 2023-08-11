侯友宜「核四」吹皺宜蘭一池春水　藍綠立委參選人激辯

國民黨總統參選人侯友宜日前公布能源政策，將考慮重啟核四，讓2021年公投時「藍綠齊反核四」的宜蘭掀起激辯。民進黨立委參選人陳俊宇批評重啟核四將危及縣民生命財產，要求國民黨立委參選人黃琤婷表態；黃回擊，侯友宜說的是「安全前提下重啟」，民進黨才不願正視缺電問題。

侯友宜8月9日公布能源政策，表示在安全無虞的情況下，重啟核四，與2021公投時反核四的主張大相逕庭；公投時同樣反核四的宜蘭縣長林姿妙，昨天被問及此事，面帶微笑不做回答，快步離開。

陳俊宇今天邀請民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌、縣議員謝燦輝等人，開記者會抨擊侯友宜的「重啟核四」政策，指出核四廠距離宜蘭頭城鎮僅有8公里遠，日本核災逃生圈是30公里，若爆發核災，20萬宜蘭鄉親根本無處撤離。

陳俊宇表示，2021年底四大公投宜蘭縣63%縣民反對重啟核四，如今侯友宜想要重啟，林姿妙卻不回應，等同默認；黃琤婷身為立委參選人，應該清楚表明立場，不要態度模糊、腳踏兩條船，請勇於抵制政黨利益，為縣民安全著想，堅決反對重啟核四。

黃琤婷表示，她與侯友宜、林姿妙對核電的立場從未變過，「沒有核安就沒有核電」；侯友宜提出的能源政策明明是說「在安全的前提下啟動核四」，目標以核減煤、接軌國際，這是對台灣人民、企業界及整體經濟發展負責任的能源政策。