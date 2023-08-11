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鄭文燦宣傳前瞻成績 桃園議員：不提工程品質低落成效差？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦在桃園市長任內新建竹圍漁港浮動碼頭還獲前瞻補助，但是因為工程嚴重缺失，新市府依據專家建議決定不修復，形同報廢。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦在桃園市長任內新建竹圍漁港浮動碼頭還獲前瞻補助，但是因為工程嚴重缺失，新市府依據專家建議決定不修復，形同報廢。記者鄭國樑／攝影

行政院副院長鄭文燦今年頻頻到到桃園了解前瞻工程，並細數他在桃園政績。市議員凌濤、涂權吉今天表示，他們不反對地方政府向中央爭取補助建設，但是獲得補後用這些錢究竟的成效如何，工程品質是否禁得起考驗卻是大問題，中央和鄭文燦做許多精美圖卡宣揚前瞻，但是在桃園的工程品質卻是低落，成效差。

凌濤和涂權吉質疑鄭文燦於桃園市長任內，爭取許多前瞻經費卻沒有好好運用，根據審計部資料，108年至111年桃園水環境建設有37.7億元前瞻補助款，其中6億元花在降低河川汙染指數，結果26個監測站反而有15站汙染指數升高，砸大錢整治汙染卻更嚴重。

兩人另以竹圍漁港新設遊艇碼頭工程為例，指出全案匆促行事，1.8億元的總預算有4成是前瞻補助款，結果竟然被沖垮整組報廢，原因廠商沒有調查水文數據，前市府放任引用台北港數據推算海流，導致浮動碼頭被徹底沖垮，辛苦爭取到了1.8億預算，再加上市府自籌款，最後直接報廢，根本是浪費納稅人的錢。

凌濤指出，審計部110年決算報告中指出竹圍漁港收入不足以支應維護費用，管理情形「有欠周妥，亟待研議改善」。當地不只是遊艇碼頭出問題，港區部分土地還有被占用的情形。

涂權吉說，竹圍漁港可帶動海線發展並引進觀光客，市民非常關心發展，鄭文燦在市長任內向中央申請前瞻建設的計畫書，寫著遊艇碼頭可大幅提升漁港休閒觀光產值、預計每年達100萬人次、經濟效益每年10億元，遊艇停泊營收費用可達每年1000萬，但碼頭啟用不久後，遊艇港口許多商家就因豆腐渣工程蒙受損失，壞了又修、修了又壞，無法解決問題，根本違背市民期待。

桃園市府表示，張善政上任市長後成立專家委員會總體檢公共工程，體檢包括竹圍漁港前瞻新設浮動碼頭，今年3月提出報告和總結，新市府按專家意見該區因為有風浪大等問題，不適合蓋浮動碼頭，因此決定不再修復。

碼頭 遊艇

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