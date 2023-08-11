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與郭哲敏關係匪淺、移動捷運站選址？鄭文燦：尊重專業

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
遭質疑與88會館主嫌郭哲敏見面並移動捷運綠線選址，2人關係匪淺，要監察院調查，行政院副院長鄭文燦（中）今回應，車站的選址是專業跟地方的意見。記者翁唯真／攝影
遭質疑與88會館主嫌郭哲敏見面並移動捷運綠線選址，2人關係匪淺，要監察院調查，行政院副院長鄭文燦（中）今回應，車站的選址是專業跟地方的意見。記者翁唯真／攝影

涉及地下匯兌的郭哲敏昨遣返回台，民眾黨立委陳琬惠、桃園市議員凌濤指出，2020年3月行政院副院長鄭文燦與88會館主嫌郭哲敏見面並移動捷運綠線選址，質疑2人關係匪淺，要監察院調查。鄭文燦今回應，車站的選址是專業跟地方的意見，他已提告，檢調可以查清楚。

陳琬惠及凌濤皆指，郭、正會面後，同年郭哲敏就在桃園八德買下價值5.5億元的農地，且位置就在桃園捷運綠線跟剛動土的「大勇市地重畫區」周邊，確定徵收後，目前每坪土地成交行情落在20萬以上，總價至少37億元，等於現賺至少30億以上，遭質疑鄭文燦與郭哲敏關係匪淺。

鄭文燦今出席世界客家博覽會說，這議題去年選舉已經炒過，他也提告凌濤，他跟這個事件沒有關聯，檢調也可以查清楚，那司法單位的偵辦相信就會非常明白。

鄭文燦表示，車站的選址是專業跟地方的意見尊重，重要的是，在他任內決定這個車站附近地區不辦都市計畫，也就是說，這塊地仍然是特定農業區，到現在為止，還是特定農業區沒有變更的機會。

鄭文燦 凌濤 桃園 郭哲敏

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