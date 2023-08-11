打詐遭疑網路平台開罰掛零 陳建仁：時間內下架無違規

打詐五法上路，但有立委指出，臉書（現改名Meta）前百大「投資」廣告幾乎全是詐騙，迄今開罰數掛零，人民只能自求多福。行政院長陳建仁今出席亞洲國際郵展受訪表示，投資詐騙廣告，都在規定時間內下架，既然沒有違規就沒有裁罰問題，會繼續跟網路平台合作。

立法院三讀通過修正證券投資信託及顧問法，增訂網路投資廣告實名制及下架機制，網路禁登冒用名人引誘投資等廣告，平台業者若違規刊登，負連帶賠償責任；該法6月28日起生效，但網路投資詐騙仍無法遏止。國民黨立委吳怡玎調查發現，以關鍵字「股票」搜尋臉書的廣告檔案庫，前百大廣告有九十六筆都是假的，幾乎全是詐騙。

陳建仁指出，打詐如同防疫需要各界協助，最近對於網路平台投資詐騙廣告，都在規定時間內下架，既然沒有違規就沒有裁罰問題，會繼續跟網路平台合作，把打詐工作做到更好。另外，針對禁止政府機關使用抖音（TikTok），他也說，禁止政府機關使用特定App是因為治安與打詐無關，不能混為一談。