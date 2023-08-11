損人不利己！館長嗆「物化動漫」好感度遭重創 賴品妤也因「他」而傷

image source: FB／曾玟學

文／陳彥羽



民眾黨於５日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，會中空姐制服熱舞所引發「物化女性」的爭議持續延燒。館長陳之漢於直播當中搜尋民進黨立委賴品妤的Cosplay作品並認為是在「物化女性」、「物化動漫」，就在賴品妤反擊後，館長9日晚間於直播中再次重砲抨擊賴品妤，批她當立委毫無存在感，身為年輕人沒幫年輕人說話，「只是在Cosplay立委這個身分」。

苗栗縣無黨籍議員曾玟學9日深夜力挺女友，臉書PO出2人COS照喊話，「在COS的世界裡，你可以成為任何你所喜歡的樣子」。不少網友回覆，「品學兼優cp最棒惹」、「看你們COS真的很賞心悅」、「我雖然不懂這個領域，但是我很佩服」。

網力挺賴品妤Cosplay做自己 負面情緒狂飆只因批侯能源政策

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/09~2023/08/10截至上午11時）統計調查，賴品妤近一日的網路好感度為0.28，有3,785筆正面情緒。賴品妤9日發文反擊館長：「我可以熱愛很多作品很多角色、我可以是很多樣子，男人、女人、年長、年幼，而你沒有資格決定我是什麼樣子。」不少網友力挺，「現在柯粉館長是要得罪coser族群嗎」、「我覺得他大概也不熟COSPLAY跟賴」。

此外，賴品妤負面情緒共有13,464筆，賴品妤批評新北市長侯友宜能源政策的影響，侯友宜主張安全重啟核四，遭賴品妤嗆「重啟個屁！他都在一本正經講幹話」，引發不少反彈聲量。許多網友也留言表示「打到痛處喔！那我支持侯」、「民進黨幫全民付電費啊 講甚麼啊」、「不然妳要用愛發電嗎」。

館長陳之漢近一日的網路好感度為0.22，共有2,502則負面情緒，主要受到「賴品妤COS事件」影響。館長於直播上說「捏捏都快跑出來」，並質疑賴品妤COSPLAY是否有「物化動漫」、「物化女性」的疑慮。有網友更到館長臉書貼文底下留言，「甚麼是物化？不識字的莽夫」、「連物化都不懂，還在亂掰，可憐哪」、「繼續敗票喔 ^^ 加油」、「不講話還好，一開口就露餡對動漫的無知」。





image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

館長因「COS事件」好感度再觸底！與716遊行相比竟差４成

值得一提的是，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/16~2023/08/09）統計調查。館長在716遊行當天好感度約0.38，爾後近一個月時間內，館長透過直播為自己發聲獲得不少支持者力挺，也讓他的好感度在7月31日進一步攀升0.42，但隨著館長9日批評「賴品妤COS事件」後，好感度下探到0.21，這也是他近期好感度二度來到0.21。首次則是因為7月20日時館長遭不少民進黨公職點名，直播時霸凌16日在「公平正義救台灣」的遊行中舉著柯文哲「歧視女性」手牌的女性，遭到炎上。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月16日至2023年08月10日。