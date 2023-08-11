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楊儒賓：思考中華民國 可避干戈相向

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

「中華民國是歷史遺留下來的麻煩問題？還是承繼歷史而持續精進的政治實體？」清大哲學所教授楊儒賓近日在聯經出版新書「思考中華民國」，以廿萬字篇幅討論「中華民國」的歷史進程、現代化轉型與所衍生的種種議題。他認為，「中華民國」是可以避免兩岸干戈相見的「連結」。

楊儒賓民國一百年承擔國科會推動的「中華民國百年人文傳承大展」計畫，開啟他以「中華民國」的角度切入思考學術與文化論述。

在書中，楊儒賓主張中華民國是中西現代化模式的整合，回應王陽明、黃宗羲等儒者的呼喚，也整合了滾滾西潮帶來的民主體制中華民國是中國有史以來第一個以主權在民的理念立國的國體，也是台灣有史以來、第一個有效地以國家名義在國際間行使主權的國體。

楊儒賓指出，中華民國的前卅八年在大陸、後七十多年在台灣，其所提供的理念價值迄今無法被取代，「既照應了中華文明內在發展方向，也可回應一個現代化的民主格局」。

「在現實的政治兩岸窒礙難通的情況下，文化中國與文化台灣如果可以共通、共享、共生，並形成有機的連結，兩岸人民未必不可找出共通、共享、共生的政治中國的結構」。

聯經出版 清大

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