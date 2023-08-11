政院駁前瞻建設大小眼 攤數據反挨批

前瞻基礎建設成為藍綠角力戰場，國發會主委龔明鑫昨親上火線澄清無藍綠之分，前瞻建設經費人均獲配超過兩萬元的九個縣市中，六個是國民黨執政；前三名為連江縣、台東縣、南投縣。對此，台東縣府認為計算方式不公平，因台東人口數少，換算分到的金額自然就高。

南投縣政府表示，前瞻預算主要建設為鳥嘴潭人工湖工程，實際上此工程目的是供應彰化縣用水，受惠的是彰化縣民，卻用南投縣人口計算，並稱南投縣分配是全國第三高，對南投縣民很不公平。

台東縣府表示，前瞻的花東鐵路雙軌化四五六點二七億元，是中央既定的建設計畫，實際受惠不僅台東縣民，各縣市民眾都使用鐵路來台東，換算方式有討論空間；連江縣長王忠銘則認為，馬祖的自籌財源有限，計算方式還算合理。

蔡政府推動八年八千八百億前瞻建設計畫，如今六年過去，多個地方政府抱怨須背負五千多億元自籌款，未來營運維修更是無底洞。在野黨批評前瞻計畫藍綠有別、債留子孫。民進黨總統參選人賴清德日前要求黨公職下鄉澄清，行政院昨也大動作說明。行政院長陳建仁表示，前瞻建設是為子孫打下未來的幸福、溫暖，也讓世界看見台灣。他說，過去台灣基礎建設相較新加坡、香港、南韓有很大進步空間，前瞻計畫促進區域均衡發展，「有人說債留子孫，我們不同意」。

龔明鑫則說，截至去年底，前瞻預算約使用五六一一億元，若扣除全國性計畫的一七三五億元，不分中央地方主辦、用於地方建設的計畫經費為三八七五億元，以此計算人均獲配，連江縣人均獲配三十二點四四萬最多、台東縣九點五六萬次之、南投縣四點八四萬第三，顯見前瞻計畫沒有藍綠之分。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，關鍵在前瞻預算有無將錢花在刀口上。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，翻開細項，很多本來應該用公務預算做的公務，例如道路等，卻以前瞻名義編列預算。