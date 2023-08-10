行政院澄清蔡政府債務問題 僅增4000多億、絕非2兆

行政院今舉行院會後記者會，針對健全我國財政，發言人林子倫轉述行政院長陳建仁裁示，稱蔡英文總統上任時，是5兆4000億的累積負債，現在是5兆8000多億，差4000多億，絕非外界說的2兆。

林子倫說，關於政府的財政狀況，蔡英文總統上任的時候，是5兆4,000億的累積負債，到現在為止是5兆8000多億，所以相差4000多億，絕對沒有外界說的2兆，因此有必要跟大家再次說明。

林子倫指出，過去在COVID-19的期間，全世界都受到很嚴重的經濟威脅，但是因為防疫得宜，所以在2020年有很長一段零確診的時間，大家正常上課、正常上班；在這一段期間全世界都很驚豔台灣不只防疫做得好，在2020年10月份，美國很有名的NBER，就是國家經濟研究所（美國全國經濟研究所），發表了一個報告，關於COVID-19的死亡率跟GDP損失的情形，在40個比較的國家當中，台灣是死亡率最低，而且GDP損失最少的國家，讓全球相當驚豔。

林子倫稱，因為大家防疫的努力，在回台投資方面、還有外資投資都有顯著增加，所以台灣的經濟在這段期間，確實比其他國家又來得更好。大家也都很清楚，在2020年到2022年這一段期間，累積的經濟成長率大於10％以上，所以稅收有增加，又有很好的財政紀律，所以舉債減少了、還債增加了，謝謝各個部會的努力，我相信只要我們全心全力維護國家穩健發展，長期債務一定會減少。

林子倫強調，一個國家財務做得好不好，別人都在看，全世界都在評比，就像IMD（瑞士洛桑管理學院）的評比，他們對台灣的評比都相當好，台灣跟G20的國家來比，全國包含中央跟地方的負債比率，在20個國家當中，台灣是33.5％，是最低的第3名，僅次於兩個產油國沙烏地阿拉伯跟俄羅斯。所以台灣的負債比率也讓全世界很驚豔，大家要批評、論證的時候，務必要根據真正的數據來論證，否則就會流於口水跟謾罵，這樣無助於國家發展。

林子倫表示，更重要的是，要讓全國人民大家知道，台灣在全世界嶄露頭角，台灣可以在世界上變成財政最好的國家，台灣可以成為世界上經濟發展受到大家矚目驚豔的國家，大家一起努力，相信台灣會愈來愈好。