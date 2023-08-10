快訊

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

下班注意！19縣市豪大雨特報 雨彈一路炸到這時

行政院澄清蔡政府債務問題 僅增4000多億、絕非2兆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫（圖）轉述行政院長陳建仁裁示，針對健全我國財政，表示蔡英文總統上任時，是5兆4,000億的累積負債，現在是5兆8,000多億，差4,000多億，絕非外界說的2兆。記者屈彥辰／攝影
行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫（圖）轉述行政院長陳建仁裁示，針對健全我國財政，表示蔡英文總統上任時，是5兆4,000億的累積負債，現在是5兆8,000多億，差4,000多億，絕非外界說的2兆。記者屈彥辰／攝影

行政院今舉行院會後記者會，針對健全我國財政，發言人林子倫轉述行政院長陳建仁裁示，稱蔡英文總統上任時，是5兆4000億的累積負債，現在是5兆8000多億，差4000多億，絕非外界說的2兆。

林子倫說，關於政府的財政狀況，蔡英文總統上任的時候，是5兆4,000億的累積負債，到現在為止是5兆8000多億，所以相差4000多億，絕對沒有外界說的2兆，因此有必要跟大家再次說明。

林子倫指出，過去在COVID-19的期間，全世界都受到很嚴重的經濟威脅，但是因為防疫得宜，所以在2020年有很長一段零確診的時間，大家正常上課、正常上班；在這一段期間全世界都很驚豔台灣不只防疫做得好，在2020年10月份，美國很有名的NBER，就是國家經濟研究所（美國全國經濟研究所），發表了一個報告，關於COVID-19的死亡率跟GDP損失的情形，在40個比較的國家當中，台灣是死亡率最低，而且GDP損失最少的國家，讓全球相當驚豔。

林子倫稱，因為大家防疫的努力，在回台投資方面、還有外資投資都有顯著增加，所以台灣的經濟在這段期間，確實比其他國家又來得更好。大家也都很清楚，在2020年到2022年這一段期間，累積的經濟成長率大於10％以上，所以稅收有增加，又有很好的財政紀律，所以舉債減少了、還債增加了，謝謝各個部會的努力，我相信只要我們全心全力維護國家穩健發展，長期債務一定會減少。

林子倫強調，一個國家財務做得好不好，別人都在看，全世界都在評比，就像IMD（瑞士洛桑管理學院）的評比，他們對台灣的評比都相當好，台灣跟G20的國家來比，全國包含中央跟地方的負債比率，在20個國家當中，台灣是33.5％，是最低的第3名，僅次於兩個產油國沙烏地阿拉伯跟俄羅斯。所以台灣的負債比率也讓全世界很驚豔，大家要批評、論證的時候，務必要根據真正的數據來論證，否則就會流於口水跟謾罵，這樣無助於國家發展。

林子倫表示，更重要的是，要讓全國人民大家知道，台灣在全世界嶄露頭角，台灣可以在世界上變成財政最好的國家，台灣可以成為世界上經濟發展受到大家矚目驚豔的國家，大家一起努力，相信台灣會愈來愈好。

林子倫 蔡英文 行政院

延伸閱讀

陳建仁否認前瞻債留子孫 張其祿：錢用了總要有人還債

陳建仁否認前瞻債留子孫 國民黨：質疑執行成效與分配不均

駁前瞻基礎建設債留子孫 政院：是替子孫投資未來

登革熱疫情升溫 陳建仁：加強整備防疫人力、物資

相關新聞

行政院澄清蔡政府債務問題 增加非2兆僅4000多億

行政院今舉行院會後記者會，針對健全我國財政，發言人林子倫轉述行政院長陳建仁裁示，稱蔡英文總統上任時，是5兆4000億的累...

陳建仁否認前瞻債留子孫 邱臣遠：不是他說沒有就沒有

行政院長陳建仁不同意前瞻計畫是債留子孫的說法。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，債留子孫、債留曾孫是事實，不會是陳建仁說沒...

陳建仁否認前瞻債留子孫 張其祿：錢用了總要有人還債

行政院今天舉行院會，會後發言人林子倫轉述行政院長陳建仁說法，指陳揆稱不同意前瞻計畫是債留子孫的說法。民眾黨立法院黨團幹事...

陳建仁否認前瞻債留子孫 國民黨：質疑執行成效與分配不均

行政院發言人林子倫今日轉述表示，行政院長陳建仁完全不同意「有人說前瞻基礎建設是債留子孫」說法，且前瞻讓子孫未來在經濟、社...

前瞻計畫變錢坑？ 行政院強調財政健全：連6年賸餘

因前瞻基礎建設計畫緣故，我國財政情況受外界矚目。行政院今舉行院會後記者會，財政部國庫署長蕭家旗稱，預算編列雖有短絀，但已...

前瞻不分藍綠 龔明鑫：6國民黨執政縣市人均獲配超2萬

前瞻基礎建設成為藍綠雙方角力戰場，國民黨方面批相關預算運用有藍綠之分。行政院今舉行院會後記者會，國發會主委龔明鑫親上火線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦