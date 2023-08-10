陳建仁否認前瞻債留子孫 邱臣遠：不是他說沒有就沒有

行政院長陳建仁不同意前瞻計畫是債留子孫的說法。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，債留子孫、債留曾孫是事實，不會是陳建仁說沒有就沒有，指陳揆避重就輕、混淆議題。

邱臣遠表示，蔡英文總統上台後除了年度預算，還編列了13個特別預算，總舉債額度高達2兆1189億元，目前累計已舉債額度為1兆1944億元，雖然因為有歲計賸餘及財政調度，目前在公共債務餘額還控制在5.99兆元，但是仍然還有9245億元將會在今年底及以後年度才會陸續舉債。

邱臣遠指出，中央債務不是只有總預算及特別預算的舉債，還包括勞保、軍公教退休金等，中央政府有給付義務的潛藏債務高達15兆以上。此外，台電、中油等國營事業虧損也非常驚人，最近兩年虧損可能就超過6000億元以上了。

邱臣遠表示，從審計部報告可看出，包括多條已完工通車的輕軌捷運，都未達到原先計畫預定的旅客目標；興建中的捷運也因為工程標不出去，通膨缺工導致自籌款大幅增加，未來還可能成為地方政府重大錢坑負擔。

邱臣遠認為，現在的問題是舉債建設應該要符合財政紀律法與預算法第83條的規定，政府應該要做的是平衡預算，而不是將特別預算常態化，規避預算平衡，大幅舉債，甚至是變相綁樁、不公平分配補助經費等。陳建仁院長說法稱不同意前瞻債留子孫的說法，是避重就輕、混淆議題。