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陳建仁否認前瞻債留子孫 張其祿：錢用了總要有人還債

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。聯合報系資料照

行政院今天舉行院會，會後發言人林子倫轉述行政院長陳建仁說法，指陳揆稱不同意前瞻計畫是債留子孫的說法。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，債務數字逐年累加是客觀事實，錢用了，債總是要有人還，就是下一代子孫啊，不然誰還？

張其祿指出，台灣總體債務6兆元，近五年特別預算包括前瞻、防疫、疫後等，加起來2.5兆元，還債的絕對數字雖然比以前高一些，但也沒有達到公債法還債上限建議。債務一直成長是事實，也不會平白無故消失。

張其祿表示，之前的稅徵超收無法弭平這些債務，也是事實。這些都是客觀存在的，鄉差距是否弭平，也不是執政者自己說了算，還是要問老百姓感受。目前聽到很多百姓，依然覺得「不知道錢花在哪」、感受不深，有效無效還是要問老百姓才準。

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