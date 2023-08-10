陳建仁否認前瞻債留子孫 藍：是質疑執行成效與不均

行政院發言人林子倫今日轉述表示，行政院長陳建仁完全不同意「有人說前瞻基礎建設是債留子孫」說法，且前瞻讓子孫未來在經濟、社會上有更好發展。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，花了8400億當然要有效果，但國民黨是質疑前瞻特別編列特別預算，有無將錢花在刀口上及執行成效，還有前瞻預算藍綠分配不均，並可能造成地方政府財政瀕臨破產後遺症。

曾銘宗指出，並不是說前瞻完全沒效果，不然8400億是都丟到水裡了嗎？大家質疑的是前瞻預算有沒有把錢花在刀口上，之後的執行成效是否受到監督？還有是否真的達到前瞻條例所規定「振興經濟、帶動經濟動能」，因應新趨勢推動促進轉型的國家基礎建設的效果。

曾銘宗表示，且令人質疑的是，有許多前瞻計畫的項目，不需要編列特別預算來動用，都應如「預算法」規定，編列一般年度預算因應，就是因為蔡政府把特別預算常態化，也才造成蔡政府在下屆政府「未來還要借錢」舉債，根據資料，下屆政府將舉債一兆多的特別預算中，就有前瞻計畫。

曾銘宗並指出，審計部日前公布特別預算審核報告，前瞻基礎建設預算民進黨政府補助地方政府5358億元，光高雄市政府就獨拿1265億元，佔所有補助近四分之一，而其他五都及十六縣市分配剩下的四分之三的預算，國民黨也質疑民進黨預算分配不均、補助看顏色「大小眼」。

曾銘宗說，國民黨團昨天也提出，前瞻中的軌道建設將可能成為地方政府的財政陷阱，檢視五都舉債額度等，軌道建設完成時，地方財政舉債額度全部用完，目前開工率是零，隨著時間的推移，興建成本還會大幅增加，軌道建設完成之時，地方財政可能瀕臨破產，中央也不能對此視而不見，把問題推給地方。