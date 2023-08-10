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民進黨批侯友宜能源政策 侯辦：蔡政府能源政策才是0分

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜昨日公布能源政策遭民進黨批評；侯辦反批蔡政府的能源政策才是0分，考卷連交都交不出來，錯誤的政策造成供電不穩，民進黨就是個自己不讀書，還要看不慣別人讀書考試拿高分的「問題學生」。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜昨日公布能源政策遭民進黨批評；侯辦反批蔡政府的能源政策才是0分，考卷連交都交不出來，錯誤的政策造成供電不穩，民進黨就是個自己不讀書，還要看不慣別人讀書考試拿高分的「問題學生」。聯合報系資料照

民進黨今開記者會批評國民黨總統參選人侯友宜的能源政策根本是0分。侯友宜競選辦公室發言人柳采葳反擊，蔡政府的能源政策才是0分，考卷連交都交不出來，錯誤的政策造成供電不穩，民進黨就是個自己不讀書，還看不慣別人讀書考試拿高分的「問題學生」。

民進黨發言人卓冠廷在記者會上批評，侯友宜的能源政策就是遲交的考卷，而且現在還是0分，民進黨新北市中和區立委參選人吳崢則說，侯友宜只是在講空話，應該被全國人民唾棄。

柳采葳說，2022年7月 ，歐洲議會已經通過將核能列為綠色能源，並且納入歐盟「永續活動分類標準」。所以這不只是侯友宜定調，更是國際上的趨勢。甚至連曾經經歷事故的日本都在研議興建新世代的核子反應爐，因應永續發展的需求。民進黨最愛說的國際接軌，現在又變成因地制宜實在是雙重標準。

柳采葳指出，日本與台灣都在地震帶，日本甚至更加頻繁，日本有能力處理核廢料，台灣就會有能力處理。國際都往前走，民進黨卻仍抱著反核的神主牌，活在過去，繼續恐嚇、情勒國人，才是活在過去的思維。侯友宜的主張更是回應民眾與產業對於用電穩定的期待。

柳采葳表示，相信多數國人都樂見能源政策回歸務實，國家發展本來就不能夠只抱著自己信仰的神主牌。包含歐盟都將核能列入乾淨能源，日本也開始新一代的核子反應研發，台灣如果光想著要廢核，最後只剩下火力全開的用肺發電，對於產業發展、對民生用電都是不穩定的因素，讓全民走在用電安全的鋼索上。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 民進黨

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