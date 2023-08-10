前瞻計畫變錢坑？ 行政院強調財政健全：連6年賸餘

因前瞻基礎建設計畫緣故，我國財政情況受外界矚目。行政院今舉行院會後記者會，財政部國庫署長蕭家旗稱，預算編列雖有短絀，但已連續6年產生賸餘。

蕭家旗說，由於稅制的優化、多元的籌措財源，中央政府總歲入結算從105年的一兆八，提升到111年的兩兆七，維持穩健成長。112年的預算數是兩兆七，實際執行時，相信結果會比現在還要高，由於歲入、歲出還有節流的努力，連續6年有產生賸餘。

蕭家旗提到，編預算可能會有短絀的現象，可是實際執行已連續六年都有賸餘，且超過五年，賸餘數都超過1000億，厚植各種建設的財源。112年度雖然目前預算看起來有短絀，但相信實際執行的結果還是會有賸餘。

根據財政部說明，近年中央政府持續推動開源節流，財政狀況維持穩健，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數比率由105年底33.0%，下降至108年底29.6%；109年度至111年度因全球肺炎疫情，各國皆採擴張性財政政策，我國為因應國內外環境變動與挑戰，編列特別預算協助防疫、紓困及振興經濟發展，致109年度及110年度債務比率略為上升，至111年底下降至29.3%。112年度以預算數估計債務比率為30.7%，較債務上限40.6%，尚有9.9個百分點，具財政韌性。截至112年7月31日止，債務比率實際數為27.2%，顯示中央政府積極管控債務成長。

財政部指出，蔡英文總統任內，為加速推動國家基礎建設，編列前瞻特別預算，並因應肺炎疫情及維護國家安全，編列各項特別預算，致歲入歲出差短擴大，惟受惠總預算連續賸餘，以及持續推動開源節流，債務控管得宜，107年度至111年度總預算除執行原編列債務還本預算外，並適時增加還本940億元，合計實質還本5227億元，且原編債務舉借預算4825億元全數未舉借，有效減緩債務成長。

財政部提到，我國因應國情及施政所需，公共債務法及財政紀律法就各級政府之長期債務及短期債務分別訂有上限規範，較美、日、歐盟等國嚴謹；另因應近期外界關注中央政府債務狀況，財政部將於官網規劃設置債務專區，供社會大眾檢視並瞭解我國債務情形。110年度及111年度惠譽、穆迪及標準普爾三大國際信用評等機構將我國信用評等調升或給予正向評價，肯定我國優異財政表現。瑞士洛桑管理學院公布之「2023年世界競爭力年報」，我國「財政情勢」進步4名到第6名，反映政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全。