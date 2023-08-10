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侯友宜能源政策擁抱核電 綠委批「猴急跳牆救選情」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜昨天提出能源政策，民進黨立法院黨團今天批評，侯友宜能源政策不可行，為了搶救選情擁抱核電。記者林縉明／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨天提出能源政策，民進黨立法院黨團今天批評，侯友宜能源政策不可行，為了搶救選情擁抱核電。記者林縉明／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天提出核一二三廠延役，核四安全重啟的能源政策。民進黨立法院黨團今天批評侯友宜的能源政策荒謬不可行，民進黨團副書記長洪申翰表示，侯友宜主張2050核能占比達18%，等於是10個核四機組的發電，恐怕要一縣市一核電廠才能達到，侯友宜的能源政策不可行，而且是痴人說夢、猴急跳牆，只是想要擁核救選情。

洪申翰指出，在侯友宜的能源配比規畫裡面，2050年核能占比要到18%，一般認為2050年整體的用電量，可能會來到5000億度，如果要有18%是核能，等於幾乎要有900億到1000億度電是來自核能，這也等同是幾乎10部核四機組的發電量。

洪申翰說，核一廠其實已經進入拆除階段，侯友宜居然要延役到甚至20年的時間，這在全世界是絕無僅有的事；核二其實兩個機組也已經停役，進入到除役的階段了；而核三確實現在還在運轉。

洪申翰質疑，侯友宜說2040年重啟核四，核四是1999年開始興建，國民黨跟侯友宜竟然要搞一座蓋40年的核電廠。2021年核四公投，讓核四爭議在台灣社會畫下句點，但現在侯友宜又要再把台灣拉進這個爭議和對立的漩渦裡面，再搞20年，這是一個非常不負責任的政策。

針對國民黨團稱，這是光明與黑暗的選擇，洪申翰批評，真正嘿案是國民黨的能源政策，癡人說夢的核電占比，成為更大的能源危機，希望國民黨不要當能源轉型絆腳石，不要看到能源建設、天然氣接收站能、能源轉型等議題就要阻擋。

民進黨團書記長莊瑞雄說，侯友宜能源政策亂抄一通，明顯示選情低迷，所以要擁抱核電，侯友宜有點猴急跳牆的味道在。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 洪申翰 核能

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