綠八年執政八年失望 郭台銘：為主流民意發聲 合作有志之士

鴻海創辦人郭台銘昨在屏東造勢，外界解讀參選總統機率高。郭台銘今在臉書發文表示，「主流民意大聯盟」是改變台灣的起始點，綠營八年完全執政換來八年的完全失望，他將持續為主流民意發聲，與有志之士攜手合作，共同讓台灣邁向「和平、繁榮、清廉」的美好願景。

郭台銘貼文中表示，真的看不到蔡英文總統的承諾實現在哪裡，兩岸兵兇戰危、經濟急速衰退、農業產銷失靈，65%的民眾希望下架民進黨，這就是主流民意的怒吼，人民渴望撥亂反正。

郭台銘指出，昨晚超過兩萬名屏東鄉親參與，讓他感到更加任重道遠，「主流民意大聯盟」選擇從屏東出發，是因為這是一個長期被政府小覷、被忽視的南國之境。

郭台銘說，他也看到台灣民間的溫暖力量和政府社會安全網承諾的假象，例如內埔鄉的社團法人屏東縣愛心樹慈善會，只靠一台小貨車跑遍縣內33鄉鎮，載運物資救助弱勢、獨老族群，卻鮮少有人為他們爭取資源，社福團體承擔起政府本應負起的責任，是真正濟貧救世的活菩薩。

郭台銘指出，他不解，明明只需要政府多一些關注，就能減少社工的重擔，為什麼一直以來不做？他認為民意集結已經匯流成河，公益必須高於私利，政黨不願意做的、不能做的「就讓台灣阿銘來做」。