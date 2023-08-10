前瞻不分藍綠 龔明鑫：6國民黨執政縣市人均獲配超2萬

前瞻基礎建設成為藍綠雙方角力戰場，國民黨方面批相關預算運用有藍綠之分。行政院今舉行院會後記者會，國發會主委龔明鑫親上火線，澄清沒有藍綠之分，甚至補助人均獲配超過2萬元的9個縣市中，有6個是國民黨執政。

龔明鑫說，外界質疑前瞻預算的用途是不是只有藍綠之分，將前瞻計畫實際補助地方之人均獲配、前瞻計畫中央自辦加上補助地方之人均獲配圖秀出來，就看得非常清楚。前瞻預算到了第三期，也就是去年底為止，實際上用出了大概5600多億，其中2757億是以地方為主來申請，用在地方而中央政府補助。

龔明鑫表示，財力越弱，獲得的補助越高，按照中央對直轄市和地方政府的補助辦法，公共建設基本上都要按此辦法執行，不單單只是特別預算，所有公共建設都是這樣。地方政府提出來以後，必須要有配額款，這樣的設計是助於地方不會亂提，也不會造成財政負擔。也會有一個級距，如果縣市的財力非常雄厚的話，補助的比例會較小，比如說台北市，因為財務非常健全，統籌分配款7年拿了4千多億，公共建設補助的額度就會較少。

龔明鑫指出，有些縣市的確是比較窮，比如說像苗栗，甚至補助款可以達到90%以上，特別預算、前瞻基礎建設也按此原則辦理。如果地方政府有些競爭型的非常積極提出，經評估認為是好的建設，那就想辦法來落實，可能補助高達87%，必須提出部分的配額款來共同實現，前三期前瞻基礎建設有很多結果就是這樣子。

龔明鑫提到，補助較多的包括台東、嘉義、屏東、花蓮、宜蘭、雲林，財務狀況稍微不容易，又急需公共建設的推動，利用前瞻基礎建設達成。中央政府主辦的公共建設是放在地方境內，那就可以把它算進來，還有大概1700多億的部分是全國性的，比如數位建設，那就分配到各縣市去，所以分配的部分包括2757億，還有一些中央自辦的，但很明顯可以分配到各縣市的部分大概1100多億這個部分，大概是3800多億。