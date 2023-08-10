蔡總統：台灣和波海三國展開新頁 彼此情誼有更深連結

蔡英文總統今天上午接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」，感謝波海三國的政府及國會多次在國際上為台灣發聲，並指出，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望訪團協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，讓台灣和波海三國的合作持續展開新頁，也讓彼此情誼有更深的連結。

蔡總統指出，此次3位外委會主席共同來訪，不論在區域安全或強化國際間民主國家的團結，都格外具有意義。她記得去年，立陶宛國會外交委員會主席帕季格曾與烏克蘭國會友台小組一起來訪，歡迎再次來到台灣。

蔡總統表示，近年來，波海三國的政府及國會多次在國際上為台灣發聲，包括在今年5月「世界衛生大會」（WHA）的總討論中，也都為台灣仗義執言，對於這份支持和情誼，她要代表所有台灣人民表達誠摯的感謝。

蔡總統說，台灣和波海三國都歷經威權統治，及追求民主的歷程，如今也都面對威權主義擴張以及網路資安攻擊等威脅，所以對於彼此的處境，特別能夠感同身受。俄烏戰爭發生以來，波海三國對於烏克蘭不但堅定支持，也全力援助，這種捍衛民主信念的精神及行動，非常令人敬佩。

蔡總統表示，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望在座3位主席，能夠協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。如此一來，將有助於台灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。