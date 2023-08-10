快訊

華航獲利亮眼…給全體員工加薪了！9月調高基本薪資2000元

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

蔡總統：台灣和波海三國展開新頁 彼此情誼有更深連結

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」，感謝波海三國的政府及國會多次在國際上為台灣發聲，並指出，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望訪團協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，讓台灣和波海三國的合作持續展開新頁，也讓彼此情誼有更深的連結。

蔡總統指出，此次3位外委會主席共同來訪，不論在區域安全或強化國際間民主國家的團結，都格外具有意義。她記得去年，立陶宛國會外交委員會主席帕季格曾與烏克蘭國會友台小組一起來訪，歡迎再次來到台灣。

蔡總統表示，近年來，波海三國的政府及國會多次在國際上為台灣發聲，包括在今年5月「世界衛生大會」（WHA）的總討論中，也都為台灣仗義執言，對於這份支持和情誼，她要代表所有台灣人民表達誠摯的感謝。

蔡總統說，台灣和波海三國都歷經威權統治，及追求民主的歷程，如今也都面對威權主義擴張以及網路資安攻擊等威脅，所以對於彼此的處境，特別能夠感同身受。俄烏戰爭發生以來，波海三國對於烏克蘭不但堅定支持，也全力援助，這種捍衛民主信念的精神及行動，非常令人敬佩。

蔡總統表示，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望在座3位主席，能夠協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。如此一來，將有助於台灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。

烏克蘭 立陶宛 資安

延伸閱讀

工研院攜手台積電逾30家企業 訂定半導體資安標準獲獎

工研院攜手台積電力邀逾30家廠商 制定半導體設備資安標準獲肯定

波羅的海三國訪問團訪台 蔡總統明天接見

蔡總統：感謝國軍南投救災 政府也會持續協助重建

相關新聞

認清賴清德把台獨當跳板 老獨派嘆：扁賴柯都是一樣的

台獨團體「908台灣國」理事長陳峻涵一行不到10人，昨天趁著民進黨開中常會現身民進黨中央抗議。抗議賴清德日前接受電視專訪時所定義的「台獨」，直指賴清德是「華獨金孫」，公然背叛建國理想。賴清德也否認自己「台獨金孫」身分，而獨派也只能安慰自己，至少賴清德「肯定不親中」。而有老獨派表示，民進黨政治人物從陳水扁到賴清德，乃至於民眾黨柯文哲，都只是把「台獨」當自己的政治跳板而已。

前瞻不分藍綠 龔明鑫：6國民黨執政縣市人均獲配超2萬

前瞻基礎建設成為藍綠雙方角力戰場，國民黨方面批相關預算運用有藍綠之分。行政院今舉行院會後記者會，國發會主委龔明鑫親上火線...

陸客恢復到78國旅遊不含台灣 立委：和台灣政府態度有關？

中國大陸宣布恢復陸客赴美日韓等，共78國旅行，卻未包括台灣。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，兩岸觀光交流停擺不只不利於旅...

駁前瞻基礎建設債留子孫 政院：是替子孫投資未來

行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫轉述行政院長陳建仁裁示，表示完全不同意「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，前瞻建設是幫...

88會館主嫌郭哲敏押返 張斯綱：鄭文燦該感到瑟瑟發抖

88會館主嫌郭哲敏涉及洗錢等案件潛逃出境，預計今天下午將被押返。國民黨台北市北投立委參選人張斯綱在臉書表示，若郭哲敏在八...

陸恢復陸客團沒台灣 時力立委：不會造成經濟傷害

中國大陸文選部今天公布第三批恢復出境旅遊目的地名單，時代力量立委陳椒華表示，中共官方不願意開放中國人民來台旅遊，表面上是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦