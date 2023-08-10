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陸客恢復到78國旅遊不含台灣 立委：和台灣政府態度有關？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）。聯合報系資料照

中國大陸宣布恢復陸客赴美日韓等，共78國旅行，卻未包括台灣。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，兩岸觀光交流停擺不只不利於旅遊產業的復甦，也衝擊到台灣航空業及交通相關產業。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿懷疑，陸客無法來台，是否和台灣政府態度有關？

張其祿認為，大陸未開放人民來台，除目前兩岸局勢緊張，與台灣正逢選舉期間也有關，選舉政治性高，人民自主意識強，或許擔心人民受台灣政治風氣影響，也是大陸當局考量因素之一。

邱臣遠指出，交通部長王國材今年曾喊話，設定來台旅客目標600萬人次，其中100萬是陸客，交通部與陸委會都樂觀其成開放陸客來台，但相關的準備工作及對話何在？台灣今年經濟成長動力之一要靠國內消費，因此觀光業復甦會比往年更加重要。

邱臣遠表示，台灣跟中國大陸還是要對話，對話能減少誤解與擦槍走火，兩岸需要一定程度的交流，重啟兩岸觀光刻不容緩，尤其當前兩岸對立，觀光旅遊是助於緩衝緊張情勢的方式之一，藉由觀光交流能降低人民之間敵意。

邱臣遠呼籲對岸當局在兩岸交流上應展現更多自信，政治應與觀光、貿易、教育等非政治性事務分開，兩岸必須都互相釋出善意，不能只是用軍事、政治壓力給台灣，這樣兩岸關係的推動會比較平穩，而兩岸觀光開放正有助於降低兩岸的緊張關係。

邱臣遠 陸客 交通部長 張其祿 民眾黨

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