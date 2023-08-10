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駁前瞻基礎建設債留子孫 政院：是替子孫投資未來

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫（圖）轉述行政院長陳建仁裁示，表示完全不同意「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，前瞻建設是幫子孫投資未來。記者屈彥辰／攝影
行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫（圖）轉述行政院長陳建仁裁示，表示完全不同意「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，前瞻建設是幫子孫投資未來。記者屈彥辰／攝影

行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫轉述行政院長陳建仁裁示，表示完全不同意「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，前瞻建設是幫子孫投資未來。

林子倫說，過去台灣基礎建設的競爭力和新加坡、香港及韓國比較，有很大進步的空間，城鄉的建設也失衡，這是國家發展很重要的挑戰。蔡總統上任以後提出「前瞻基礎建設計畫」，指示行政團隊務必要全力以赴，強化我國重要的基礎建設、促進區域均衡的發展、改善人民的生活品質，並且為經濟成長奠定動能，這也是國家長治久安、奠定基石的重要一步，也幫助我們的下一代。

林子倫強調，有人說「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，完全不同意。前瞻建設是幫子孫投資未來，使他們未來在經濟上、社會上有更好的發展。蔡英文總統上任的時候，舉債決算大約5兆4000多億，到現在為止是5兆8000多億，增加4000多億的舉債，相較於以前的舉債狀況少很多。所以「前瞻基礎建設計畫」在進行的過程當中，舉債反而減少了，還債的金額反而增加了，且也投資未來，讓子孫有更好的基礎建設。

林子倫提到，有人批評說施政是應該不分藍綠，而前瞻基礎建設卻是藍綠不均，大家可以看到簡報所呈現，前瞻基礎建設不只是均衡南北發展，更重要的是，城鄉發展也有所均衡，像「班班有冷氣」、「生生用平板」，營養午餐的中央廚房由大帶小等等，還有相關長照建設。另外像前瞻建設裡面有水環境，雖面臨了兩次百年大旱，也避免地方出現缺水的情形；最近碰到兩次颱風，高屏溪的水濁度飆高到平常的420倍，如果是比起以前，翡翠水庫在蘇迪勒颱風的時候，水就不能喝了。因為有前瞻建設跟伏流水的計畫，所以高雄市的供水完全沒有問題。事實上前瞻建設跟一般人民的生活息息相關。

林子倫稱，自己說自己好不夠，國際上對我們基礎建設指標的評比，瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報，這是全世界公認，在世界競爭力評比最好的指標，在64個評比國家當中，台灣的總體排名從2018年的第17名，提升到現在2023年的第6名，總體的競爭力提升11名；如果看基礎建設這個項目，也可以看到基礎建設項目從2018年到2023年，從第22名提升到第12名。

林子倫強調，顯然前瞻基礎建設投資進來以後，國際認證前瞻基礎建設實際上是有效的，也使得我國的基礎建設在全世界64個評比的國家排到第12名，在亞洲更是相當傑出。所以再次強調，前瞻建設有它的成果，也讓國外看到台灣。更重要的是，前瞻建設就是為子孫打下未來更幸福、更溫暖，大家一起努力。

前瞻基礎建設 林子倫 競爭力

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