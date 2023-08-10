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碧桂園無力付債息 2民營銀行銷售公司債踩雷 國內憂金控集團曝險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

大陸再有大型不動產集團因為到期無法償債而爆雷，繼去年恒大集團之後，現在大型地產開發商碧桂園也傳出2筆在本月6日到期的美元債息未能如期支付，可說再傳倒債危機，而據市場傳出，國內已有至少2家民營銀行，其中一家還是大型銀行對財管客戶銷售其公司債，該消息已獲金管會方面的證實。

市場也傳出，除了銷售公司債給客戶之外，國內的金融業者，尤其是大型壽險公司亦持有該集團公司債部位，到底國內的金融業和客戶，共持有多少相關部位，尚待金管會進一步清查。

碧桂園與恒大同屬中國大陸兩大地產巨頭，但隨著對岸不動產風暴的不斷延燒，地產巨頭可說首當其衝，恒大去年破產，現在碧桂園則是有2筆已到期的金額約2250萬美元的債券利息無力支付，也再度引發金融圈對於中國地產風暴的關注，尤其是中國大陸許多金融機構，包括最具代表性的國有銀行在內，都是這些地產巨頭的債權銀行，另外也有很多抵押擔保品，屆時會否形成更大的雪球效應衝擊大陸金融體系的安定，現在國內金融業者也神經緊繃，尤其許多金控集團旗下的大型壽險公司，持有不少大陸債券，已對此事高度關注。

客戶 恒大 風暴

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