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陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

陸恢復陸客團沒台灣 時力立委：不會造成經濟傷害

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中國大陸今天宣布，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。中新社
中國大陸今天宣布，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。中新社

中國大陸文選部今天公布第三批恢復出境旅遊目的地名單，時代力量立委陳椒華表示，中共官方不願意開放中國人民來台旅遊，表面上是從經濟面抵制台灣，實質上是恐懼人民看到台灣的民主體制，對台灣長遠來說不會造成經濟傷害。

中國大陸文旅部今天宣布，即日起恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，名單包括日本、韓國、美國、英國、德國、澳洲等78個國家，迄今仍然未宣布恢復陸客來台旅遊。

陳椒華受訪時說，中共官方不願意開放中國人民來台旅遊，表面上是打算從經濟面抵制台灣，實質上是恐懼他們的人民，看到台灣民主體制下的經濟發展跟社會發展蓬勃，「對台灣長遠來說並不會造成什麼經濟傷害。」

陳椒華 陸客

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