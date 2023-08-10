快訊

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

哪個血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

陸未恢復陸客來台 藍委籲：政府必要時主動遞出橄欖枝

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中國今宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。中新社
中國今宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。中新社

中國大陸今宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，陸客來台觀光對台灣經濟及兩岸關係有幫助，政府別讓蔡英文總統說的「兩岸恢復健康有序交流」淪為口號，必要時應主動遞出橄欖枝。

曾銘宗表示，包括元旦，蔡英文總統兩度說過兩岸應該恢復健康有序交流，但至今沒看到成效和進度，也不知政府和對岸互動進度為何，台灣面臨出口連11個月負成長、經濟成長下修等狀況，如陸客能來中華民國觀光，可在經濟上有正面影響，也能增加兩岸間的善意互動。

曾銘宗表示，民進黨執政常常說一套做一套，蔡英文總統把兩岸恢復健康有序交流作為前提，呼籲政府不要又淪為口號，必要時可以主動遞出橄欖枝，主動爭取對岸開放遊客來台，相信對旅遊業、觀光業等都有幫助。

蔡英文 陸客

延伸閱讀

蔡英文論文案 彭文正律師張靜批法官「混蛋」涉妨害公務罪嫌遭起訴

陳建仁疑暗酸南投防災無超前部署 曾銘宗：嚴厲譴責

財部稱舉債四千億曾銘宗邀辯論：留下屆一兆二債不敢講

影／視察災區頻作秀 國民黨團呼籲官員勘災就要有誠意

相關新聞

民進黨為蔡政府財政紀律辯護 再出動「馬維拉」 救援

在野黨近日針對政府財政紀律提出質疑。民進黨今天表示，數字顯示民眾黨及國民黨的指控完全就是惡意扭曲，目前國家的5.7兆元債...

藍：前瞻軌道蓋完時 地方瀕破產

前瞻基礎建設計畫中的軌道建設近期成為藍綠攻防重點，不少地方政府高喊財政負擔過重。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨說，軌道建設...

兩岸尚未恢復團客旅遊　綠委喊話盡速協商促成

大陸文旅部今日上午宣布，即日起，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、韓國、美國...

陸未恢復陸客來台 藍委籲：政府必要時主動遞出橄欖枝

中國大陸今宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸...

陸客未來開放來台 花蓮縣府轉爭取東南亞旅客

中國大陸文化和旅遊部今天公布開放陸客旅遊的國家，卻沒有台灣。花蓮縣政府觀光處表示，花蓮是陸客喜愛來的縣市，希望中央政府與...

前瞻建設均衡城鄉發展 陳建仁：不同意債留子孫說法

國發會今（10）日向行政院長報告「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」，國發會表示，前瞻計畫推動迄今約六年時間，整體效益涵蓋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦