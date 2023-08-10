陸未恢復陸客來台 藍委籲：政府必要時主動遞出橄欖枝

中國大陸今宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，陸客來台觀光對台灣經濟及兩岸關係有幫助，政府別讓蔡英文總統說的「兩岸恢復健康有序交流」淪為口號，必要時應主動遞出橄欖枝。

曾銘宗表示，包括元旦，蔡英文總統兩度說過兩岸應該恢復健康有序交流，但至今沒看到成效和進度，也不知政府和對岸互動進度為何，台灣面臨出口連11個月負成長、經濟成長下修等狀況，如陸客能來中華民國觀光，可在經濟上有正面影響，也能增加兩岸間的善意互動。

曾銘宗表示，民進黨執政常常說一套做一套，蔡英文總統把兩岸恢復健康有序交流作為前提，呼籲政府不要又淪為口號，必要時可以主動遞出橄欖枝，主動爭取對岸開放遊客來台，相信對旅遊業、觀光業等都有幫助。