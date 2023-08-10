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陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

兩岸尚未恢復團客旅遊　綠委喊話盡速協商促成

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照

大陸文旅部今日上午宣布，即日起，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、韓國、美國、英國、德國、澳洲等，共計78國。但陸客來台旅遊尚未恢復。民進黨立委莊瑞雄表示，既然疫情已經過去，雙方應該盡速針對雙向觀光、交流進行協商，沒有必要過多的政治因素干擾。

目前大陸尚未開放陸客組團赴台灣觀光旅遊；台灣也未開放國民以團體旅遊方式赴陸旅遊，現在國人只能透過自由行方式前往大陸旅遊；大陸民眾若欲來台，則需要專案提出申請。

針對兩岸遲遲未開放團體旅遊，莊瑞雄表示，疫情已經過去，全世界各國開始恢復疫情前觀光跟交流，民眾也有這樣的需求，兩岸應該盡速針對雙向觀光進行協商，彼此釋出善意，未重新開放團體旅遊準備，沒必要受到政治因素干擾。

疫情 莊瑞雄 陸客

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