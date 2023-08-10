陸客未來開放來台 花蓮縣府轉爭取東南亞旅客
中國大陸文化和旅遊部今天公布開放陸客旅遊的國家，卻沒有台灣。花蓮縣政府觀光處表示，花蓮是陸客喜愛來的縣市，希望中央政府與大陸當局能早日開放陸客來台。今年也持續爭取東南亞國家包機來花蓮旅遊，盼增加遊客造訪花蓮。
大陸今年2月6日起陸續開放團客赴數十個國家旅遊，大陸文旅部今再宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內。
觀光處長張志翔指出，陸客是花蓮的重要客群之一，以地方政府來說，自然是歡迎陸客來台，不過是否開放現在只能等待兩岸政府的決定。
縣府今年以「花蓮走向世界，世界走進花蓮」為觀光主軸，國際郵輪有8艘停靠花蓮港，也積極推廣包機旅遊，像是越南、泰國、柬埔寨等國家，也繼續爭取更多東南亞國家到花蓮旅遊，目前已有17架次。
張志翔說，除了包機外，也邀請東南亞旅遊業者踩線團等，交通部觀光局協助，推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點，提高花蓮航空站使用率。
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