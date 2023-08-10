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回應侯辦、館長「關心政績」 賴品妤發聲列滿這些政績

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
回應侯辦、館長「關心政績」，賴品妤今天再發聲列滿政績。記者游明煌／翻攝
回應侯辦、館長「關心政績」，賴品妤今天再發聲列滿政績。記者游明煌／翻攝

立委賴品妤因核電重啟及「物化動漫」，接連與國民黨總統參選人侯友宜、館長開嗆。賴品妤今天針對侯友宜、館長再發聲，說「指這兩天，有些人突然關心我的政績，為了謝謝他們，我也幫忙把這些政績資訊列出來。」

賴品妤今天說，她的選區幅員廣大，在這三年勤跑跑基層解決鄉親的困擾，讓汐東捷運核定、汐科車站大改善、台鐵增班、增設沿線隔音牆，以及台62延伸金萬的新路線。同時，也爭取到雙北第一高的學校改建中央經費。

另外，青年權益及世代正義一直是她關心的課題，她促成汐止白匏湖運動園區及社宅計畫，在立法院爭取到「育兒津貼加碼」、「租屋補貼加碼」，以及獨家推動的「學貸門檻放寬」，甚至在近期也讓行政院同意將實施「社宅輪候制」，逐步落實居住權益。

賴品妤表示，有些朋友可能東北角及北海岸不了解，沒關係，她要歡迎他們來看看，當他們大駕光臨，便會發現所經過的國道匝道、火車站體、地下道、新鋪路面、學校操場，全部都是她的政績，並希望他們可以玩的開心。

侯辦昨天質疑，賴品妤身為雲豹能源董事長賴勁麟的女兒，難怪會有人質疑她是為了家中的產業反核到底，不然以後的吃穿哪裡來？

賴品妤今凌晨在臉書解釋，她與父親一直以來都尊重彼此的工作，況且根據公開資訊，雲豹能源是創新板上市公司，相關企業都須經過嚴格稽核，更遑論股東的嚴格監督 ；根本不是家族企業，何來爸爸是董事長、女兒就是公主的道理，批侯辦鬼扯一通。賴品妤上午未再針對雲豹能源說明。

賴品妤 館長

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