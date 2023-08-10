綠揭柯文哲用基金還債假象　柯競辦拿審計部報告反擊

民進黨跟民眾黨近期針對財政紀律隔空交鋒，民進黨市議員王閔生今天質疑，民眾黨總統參選人柯文哲宣稱擔任台北市長任內還債570億元，實情是跟市府各所屬各基金借錢來取代新增債務，總計高達五次共1052億元。 柯文哲競選辦公室發言人李有宜反擊，柯文哲任內還債570億元來自審計部決算報告，希望民進黨議員跟民代要好好做功課。

民進黨發言人卓冠廷、王閔生及新北市立委參選人曾柏瑜、吳崢今日舉行「揭穿柯侯財政紀律假面具」記者會。王閔生表示，柯文哲宣稱任內還債570億元，實際是透過市府所屬各基金借錢來取代新增債務，甚至將原本賸餘140億元的台北市地方教育發展基金，讓市庫每年撥入基金的預算少於支出，為帳面好看而製造減少市庫支出的假象，導致基金2023年僅賸餘12億元。

對此，李有宜反駁，教育基金沒有被濫用或用於還債，從主計處資料可以清楚看到，該基金用途沒有用於還債支出，任何資金使用有法規跟管理規範，柯市府不可能隨意使用或挪用，如果當時真的有挪用的狀況，議員怎麼沒有提出，是否打臉當時沒盡到議員職責，所以根本沒有這樣的情況。

民眾黨拿出審計部決算報告強調，柯文哲8年台北市長任內，未用捷運重置基金或教育基金還債。特別是捷運重置基金部分，從103年柯文哲上任前的288億元，到柯文哲卸任時111年增加至473億元，基金用途按照法定用途，可供檢視。

二備金部分，李有宜說明，馬英九擔任市長任內編列64億元、動支62億元、動支率97％；郝龍斌市長任內編列70億元、動支65億元、動支率93％；柯文哲市長任內編列76億元，動支53億元，柯市府任內遵守市府財政紀律，希望財務狀況維持穩健狀態。