五互吸金被害人淚喊「打詐國家隊救命」藍批打詐淪口號

高雄五互集團旗下子公司龍海生活事業推銷消費型契約，涉非法吸金逾220億元，受害人近2萬餘人，受害者代表楊麗慧今在國民黨中央記者會表示，公司七月惡性倒閉，一輩子的錢都不見，已有人尋短，楊更落淚哭喊「打詐國家隊救命呀」。國民黨批評表示，近年政府打詐「越打越多」，打詐已淪於口號，要求政府要拿出積極作為。

國民黨今在中央黨部舉行記者會，為五互非法吸金案受害人發聲，約有50人到場。楊麗慧表示，受詐騙有許多菜籃族，只是一群不願成為國家社會、子女負擔，擔心日後成為下流老人而被騙的受害人，平均年齡60歲以上，總受害人數逾兩萬人。

楊麗惠指出，26年前龍海公司提供各種生老病死的消費平台管道，一直正常運作，直到7月5日消費APP突然關閉，7月24日惡性倒閉，如今他們訴求無門，現在許多人生活都成問題，已發生有人尋短的事件，希望檢調單位查清楚五互集團及龍海公司的金流，到底跑到哪裡？讓他們把錢拿回。

一位受害者則表示，投入全家積蓄，原以為可使用長照、醫院診所、藥局及旅行社等服務養老，但公司卻變空殼，且五戶集團從2013年至今，包括總裁及幹部等關係人陳秋白、盧明志、陳易鴻、陳瑞隆等人，共開了數十家新公司，把錢不知道搬到哪裡去，希望政府要對詐騙集團查清楚。

另一位受害者則說，他曾任該集團幹部，他懷疑五互集團不僅名下有相關下游企業還在運作，也將財產都轉入這些企業，是有計劃的五鬼搬運。

國民黨新北市立委第六選區立委參選人林國春表示，會協助受害者向法庭補充資訊，也呼籲受害者一定要報案留下證明，才能有利檢調查扣金流、也才有機會拿回錢。

林國春也指出，詐欺案件重要的是詐騙集團金流、進行假扣押，政府應該整合行政、立法、司法等機關調查，尤其金管會應介入調查錢到哪裡去？此外社群平台一頁式廣告詐騙多，政府應該設立網路警察，設下防火牆，避免網路詐騙案件不斷發生。

國民黨新北市第十選區立委參選人林金結則批評，他和林國春都不斷收到遭差片的陳情，不乏有人被詐一千多萬元，政府應保衛人民生命財產安全，但近年來政府打詐越打越狂，請問政府在做什麼？政府不但沒有作為，還跟詐騙集團一起在招待所吃飯，民進黨立委的服務處、車輛還是詐騙集團提供，人民可以接受嗎？

國民黨組發會社會部主任水雲翔則表示，根據資料， 2020年以前詐騙案件約在2.2萬到2.3萬件，但2021年逼近2.5萬件，2022年更增加到2.9萬件，財損金額也從2020年以前約40億元，急速攀升到2021年的56億元， 2022年69億元。

水雲翔指出，詐騙案件不斷攀升，五互集團董事長陳秋白於2017年5月13日還接受蔡英文總統親自頒優良企業獎，大家相信政府的保證，結果變成被詐騙的下場，他強調，政府不能只會宣傳，打詐淪為口號、沒有實際作為，應該立即結合相關部會，對詐騙集團實施假扣押，一步一步將受害人血汗錢討回來。