非洲國尼日政變 外交部籲國人不要前往商旅

西非國家尼日7月26日發生政變，總統衛隊指揮官蒂亞尼以政府無能處理日漸惡化的安全問題為由，挾持總統貝佐姆，自封總統，並成立臨時政府。外交部今表示，尼日情勢仍舊動盪不安，呼籲國人暫時不要前往。

外交部今舉行例行記者會，由外交部亞西及非洲司司長賀忠義進行業務報告。他表示，尼日於當地時間7月26日發生政變，目前局勢仍然動盪不安，並表明，法國、義大利等國家已經撤僑，而尼日政變軍自8月6日起關閉領空，不但影響航班的起降，尼日的持續動亂，還會連動、影響西非區域情勢。

賀忠義表示，外交部會持續關注尼日政變的發展，也提醒國人避免前往該國商旅，也提醒國人若在尼日遇到急難，可以撥打我國兼轄尼日的駐法國代表處緊急電話尋求幫助。

至於我國是否有僑民仍滯留尼日？賀忠義表示，原本初步查詢，台灣在當地並無僑民，不過經外交部持續主動聯繫了解，發現有兩名國人在當地工作，目前在駐處的協助之下，兩名台灣人將於近期離開尼日。