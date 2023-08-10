影／黃偉哲批徐巧芯為政治攻擊台南 酸國民黨母雞太弱
國民黨參選立委的台北市議員徐巧芯在網路貼出「沙崙科技城停車場漏水」影片，政治效應持續延燒。台南市長黃偉哲今上午抨擊徐巧芯「不應該為了政治目的而攻擊是不好的」。他說，台北前市長柯文哲任內施政「遭監察院糾正幾十次」，卻沒看到徐巧芯在監督，反而是「要求國民黨不要去攻擊柯文哲、也要侯友宜不要攻擊柯文哲，這是什麼意思？也未免太雙標了吧」。
黃偉哲還反酸「侯友宜擔任母雞未免太弱」。黃偉哲說，如果侯友宜夠強的話，也不會有徐巧芯給人偏向柯文哲的印象。如果侯友宜夠強的話，就不會造成「藍營立委的小雞紛紛要出走、要跑光的味道」。黃偉哲酸國民黨裡面的政治也未免太現實了吧。
徐巧芯質疑台南沙崙科技城停車場橫梁接縫處有明顯漏水、地面也相當濕滑，台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億，「一個新蓋好的停車場，漏水漏成這樣，據說雨下更大的時候會直接漏到一樓。」引發藍綠口水戰，黃偉哲上午再度針對徐巧心的說法表達不滿。
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