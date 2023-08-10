陳椒華批張子敬包庇性騷慣犯 陳建仁應收回金馨獎甲等

環保署長張子敬即將轉任政務委員，時代力量立委陳椒華今天說，張子敬長年包庇性騷擾慣犯，造成多名女子無端受害，不應該轉任政務委員，行政院去年還頒發金馨獎甲等給環保署，行政院長陳建仁應該收回獎項，不要包庇張子敬讓行政院蒙羞。

陳椒華上午在立法院舉行記者會指出，環境督察總隊總隊長李健育考績年年甲等，形同張子敬包庇的鐵證，而行政院還去年頒發金馨獎（推動性別主流化績效優良獎勵）甲等給環保署，陳建仁應該收回成命，不該包庇者張子敬升任政務委員，而讓行政院蒙羞。

陳椒華指出，環保署之狼的性騷案件，已經讓環保署上下蒙羞，內部還傳出「人家升格歡天喜地，環保升格烏煙瘴氣，狼署雜處沆瀣一氣」的打油詩，窩囊至極，張子敬違反公務員服務法規定，應該主動請辭，而非恬不知恥地繼續升官，擔任政務委員。

陳椒華還說，環保署之狼李健育的考績年年甲等，就是張子敬包庇的證據，張子敬只有口頭告誡，形同官官相護、縱容權勢性騷擾的共犯，這樣的包庇者怎能再升任政務委員，行政院等同搬石頭砸腳，自行敗壞官箴。

陳椒華提及，行政院在去年7月頒發金馨獎甲等獎項給環保署，聲稱成績大幅進步，政務委員羅秉成在頒獎典禮上還說，前一屆被評為「不列等」的環保署一躍變甲等，進步顯著，正好顯示環保署先前的性平成績很差。

陳椒華批評，環保署發生多起性騷擾案件，行政院還表揚為推動性別平等績優部會，恐怕成為全國性平笑話，而環保署在去年獲獎，署內相關人員因此敘獎，環保署也應該追回敘獎，懲處處理性騷案件不力的相關人員。

陳椒華表示，對於公開表揚環保署的不當行為，行政院性平處應該檢討，建議趕緊收回獎項，同時收回張子敬轉任政務委員的成命，別讓這顆老鼠屎玷汙內閣，再次呼籲張子敬知所進退，盡速下台謝罪，而張子敬及李健育讓環保署蒙羞，成為性平教材的負面案例。

陳椒華也說，環保署以保密為由，不提供過去的調查報告，性騷擾案在官官相護的包庇下，難以窺知調查程序及結果，更難讓加害人受到懲處，她要求應該讓外部人員成立獨立調查小組，而非由署內主管佔七成的性評專案小組，擔任性騷擾案件調查委員。