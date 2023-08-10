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影／核能誰打臉誰？侯友宜：賴清德一變再變我從沒變過

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨批國民黨總統參選人侯友宜打臉自己核能政策，他表示，從頭到尾都沒有變過，沒有核安就沒有核能。記者黃仲裕／攝影
民進黨批國民黨總統參選人侯友宜打臉自己核能政策，他表示，從頭到尾都沒有變過，沒有核安就沒有核能。記者黃仲裕／攝影

民進黨批國民黨總統參選人侯友宜核能政策，侯友宜今早說，他的核能政策一直都沒有變過，他主張「沒有核安就沒有核能」，反而是民進黨非核家園跳票，打臉自己，因副總統賴清德說過，如果用電不夠，會啟用核能當備載用，「賴清德一變再變，我從頭到尾都沒有變過」。

國民黨總統參選人侯友宜今到台中，被問到：民進黨批侯友宜核廢料放哪裡都沒有說清楚，是侯總統參選人打臉侯市長。候友宜說，希望能源政策是安全且積極減碳。因為賴清德一遍在變，所以是民進黨打臉自己。

侯友宜昨宣布能源政策，侯友宜表示，只要當選總統，便成立核能重啟安全委員會，研議台灣四座核電廠可否延役、重啟、使用。要做到環境永續、國家安全、降低空汙、永續轉型，達到「2040無煤台灣」。

賴清德則說台灣不缺電，拿出手機Google指備轉容量還有10 %。侯友宜說，目前備轉容量10.03 %剛好接近黃色燈號的10%，接近被轉容量的邊緣，甚至七月份還有調到10 %以下8.2 %。面對黃色燈號，人民的生活是不安穩的隨時要面對停電的危機。台灣的人民、產業界都擔心缺電。賴清德應該要知道，

侯友宜明天將到大甲鎮瀾宮參拜大甲媽，與鎮瀾宮董事長顏清標同框，但什麼時候和張榮味見面？侯友宜說，他到任何地方都是跟人民站在一起，團結所有的力量往前走。

侯友宜 核能 賴清德

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