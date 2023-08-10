民進黨為蔡政府財政紀律辯護 再出動「馬維拉」 救援

在野黨近日針對政府財政紀律提出質疑。民進黨今天表示，數字顯示民眾黨及國民黨的指控完全就是惡意扭曲，目前國家的5.7兆元債務有1.7兆元就是前總統馬英九造成的，國民黨立委卻隻字不提，企圖將長久累積的國債全部扣到蔡政府頭上，完全是「竹篙湊菜刀」。

民進黨發言人卓冠廷表示，檢驗一個政府財政最直觀的三項指標，第一是中央政府歲入歲出賸餘，相較於連年赤字的國民黨，蔡總統上任以來每年都賸餘千億元；另外兩項則是計算進特別預算的「長期債務佔GDP比率」，蔡政府已經從馬政府時期的最高33%，降到現在的27%。 卓冠廷指出，計算進還債後的舉債總數，蔡總統執政以來只增加4350億元，遠低於馬英九8年多出的1兆7千億元債務。

台北市議員王閔生表示，台北市前市長柯文哲曾誇口任期內勇於還債、省錢、遵守財政紀律，但根本經不起檢驗。柯文哲宣稱任內還債570億元，其實只有第一任前三年還較多，第二任幾乎沒有再額外編列還本預算，而還債570億元的實情內容，是透過跟市府各所屬各基金借錢來取代新增債務，總計高達五次共1052億元。

新北市立委參選人曾柏瑜表示，新北市拿前瞻預算補助是全國第二高，但執行率卻不如預期，更令人擔憂的是新北市今年出生率已經掉到 6 都最低，少子化前瞻預算只執行了5成，這樣的執行率不僅讓人質疑，是不是因為市長無心市政、只顧自己總統選舉？