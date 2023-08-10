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扶轎慶關公聖誕 侯友宜：以忠義精神為旨求人民安居

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左2）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕，供迎神尊出巡。記者翁唯真／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左2）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕，供迎神尊出巡。記者翁唯真／攝影

桃園大溪第2個過年，農曆6月24日普濟堂關聖帝君1864年聖誕活動今舉行，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今前往參拜並扶轎繞境並表示，他40多年來都以關公忠義精神為旨，他今也向關公祈求台灣能平安無事，他將為這塊土地打拚。

國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、第6選區立委邱若華等人，今陪同侯友宜至大溪普濟堂參香祝壽，侯先拜百祈福，再供迎神尊出巡，並點燃起馬炮，最後扶轎一同繞境。

「40多年來都以關帝爺信仰為旨」，信仰不變，侯致詞表示，他以感恩心情回桃園，替關聖爺過生日，過去他常常帶警察兄弟來普濟堂拜拜，警察跟關聖爺有不解之緣。過去辦案沒結果時來，只要關帝爺用忠義精神、除惡精神病發揮團隊力量祈求幫忙，也跟弟兄都說過生死同門、齊心齊力，任何事都能克服困難，只要大家堅持，案子一定破歹徒一定抓到。

侯說，這次他被徵召為總統參選人，心裡跟關帝爺祈求一件事，就是全台灣平安無事。因為台灣現在面對兩岸緊張，全世界也在說，最危險地方在台灣，若他當選會跟拚立委的邱若華，大家同心同力，保護桃園及台灣人民平安順遂無事。他用這樣心情為國家人民好好打拼，讓台灣這塊土地沒戰爭能和平，後代都能過平安好日子。

國民黨總統參選人侯友宜（前右）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕，點燃起馬炮。記者翁唯真／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前右）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕，點燃起馬炮。記者翁唯真／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、桃園市長張善政（右），今陪同國民黨總統參選人侯友宜（中）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕。記者翁唯真／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、桃園市長張善政（右），今陪同國民黨總統參選人侯友宜（中）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕。記者翁唯真／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（二排左2）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕，扶轎一同出巡。記者翁唯真／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（二排左2）今至大溪普濟堂慶祝關公聖誕，扶轎一同出巡。記者翁唯真／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 關公

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