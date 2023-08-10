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陸批麻生大放厥詞 日：期待和平解決台灣問題

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳政錄／綜合報導
蔡總統日前接見「日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎（ASO,TARO）眾議員訪問團」，但大陸外交部對於麻生太郎的訪台行用嚴厲措辭加以抨擊。圖／總統府提供
蔡總統日前接見「日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎（ASO,TARO）眾議員訪問團」，但大陸外交部對於麻生太郎的訪台行用嚴厲措辭加以抨擊。圖／總統府提供

日媒報導，有關自民黨副總裁麻生太郎在台灣一席「要做好戰爭心理準備」的發言，日本內閣官房長官松野博一九日強調，「期待和平解決台灣問題」。

針對麻生太郎近日訪台相關言行，大陸駐日本大使館昨發布新聞稿斥其「不自量力、胡言亂語」。大陸外交部隨後也發布新聞稿，痛批麻生大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政。中方已就此向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

麻生太郎八日在台北說，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

朝日電視台報導，松野說：「有關台灣問題，期待透過對話和平解決，是我國一直以來的一貫立場」。有關麻生的發言，松野說，政府無法評論議員或政黨活動。被問到「台灣有事」時，日本是否會軍事介入，松野說「無法回答假設性問題」，並強調台海和平對日本和整個國際社會都很重要。

日本 台海 麻生太郎

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