交部：地方早知中央補助占比

國民黨立院黨團批評中央力推前瞻建設軌道計畫會拖垮地方財政，甚至影響其它公共建設。交通部回應，捷運建設計畫是由地方政府所提報，在提報時就已了解中央補助比例，也向中央承諾可負擔額度。

交通部表示，前瞻基礎建設計畫中的各項都會捷運建設，是由地方政府考量都市發展及財政狀況，就都市公共運輸發展、沿線土地使用及開發、財源籌措、經濟效益及營運模式等因素，主動提出可行性研究或綜合規畫，再由交通部循序審議，過程經相關單位嚴謹審查。

交通部說，地方政府在提報時就已了解中央補助比例，並自行評估財政負擔始提出計畫。自償性經費的部分，地方政府於可行性研究或綜合規畫報告都有規畫經費財源，並藉由成立基金方式，透過車站及沿線周邊土地開發、增額稅收、增額容積等方式因應。

交通部表示，針對已核定及施工中計畫，將持續督促所屬機關及地方政府加強執行管控；規畫中計畫，也將持續督促及協助地方政府依審查意見修正，盡速完成審查。

針對舉債爭議，民進黨團書記長莊瑞雄表示，政府的收入跟支出沒有辦法平衡，請問要怎麼面對立法院跟監察院？莊瑞雄說，民進黨政府很誠懇地面對外界檢視，然而在野黨有點刻意做政治攻防、刻意混淆，「財政穩健是蔡政府這幾年，足以自豪一件很大的成就」。

莊瑞雄表示，有關中央政府總預算、特別預算的舉債到底有多少，民進黨團的態度非常透明，非常誠懇地跟大家解釋，國民黨有時候「難得糊塗」，沒有把數字看清楚，兜不攏就提出質疑。他表示，所有預算數借多少都跑不掉，特別預算也跑不掉，任何政黨執政都是一樣，帳目清清楚楚。