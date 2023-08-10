藍：前瞻軌道蓋完時 地方瀕破產

前瞻基礎建設計畫中的軌道建設近期成為藍綠攻防重點，不少地方政府高喊財政負擔過重。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨說，軌道建設完成之時，地方財政瀕臨破產。

曾銘宗表示，檢視五都債務餘額，債務有五九一九億元，尚可舉債額度五三七九億元，地方自籌款四三六四億元，五都剩餘舉債額度一○一五億元。假設地方自籌款是五五一八億元，軌道建設完成時，地方財政舉債額度全部用完，目前開工率是零，隨著時間的推移，興建成本會大幅增加。

曾銘宗指出，捷運不只有興建，還有後續營運、維持成本，軌道建設將是地方政府的財政陷阱，國民黨團過去就曾多次提出警訊；八千四百億元前瞻建設，將近一半經費用在軌道建設，現在中央政府發現問題嚴重，就推給地方政府，真是亂七八糟。

國民黨主席朱立倫昨天也在中常會批評，民進黨政府債留子孫、曾孫，居然還要推給前朝「馬維拉」，到底現在中華民國的總負債是多少？現有負債加上潛藏負債，加起來可能有廿四兆多元，每個國民平均負債達一○五萬元，請民進黨解釋一下，這是不是「債留曾孫」？

朱立倫表示，前瞻基礎建設即將要邁入第四期特別預算，民進黨政府不斷地舉債、債台高築，把特別預算當作常態的「不特別預算」，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。

朱立倫質疑，民進黨每一年搞特別預算舉債，光今年就要增加四千多億元，明年還要四千多億元，還延續到下任政府，如果真如民進黨反駁說的沒有，那就把他們多舉債的這兩兆多全部還完，再來面對國民。不希望民進黨「要五毛給十塊」浪費公帑的作法延續，更不希望民進黨把鋪馬路或各項設施的修繕都變成特別預算，那政府就不要編常態預算，只要編薪水就好，剩下的全部都是特別預算？

民眾黨立委邱臣遠昨天也批評，前瞻計畫亂象浮出檯面，政府濫用特別預算，舉債讓地方浮濫提案競逐，造成特別預算與公務預算計畫混用情形，使得特別預算的嚴謹性蕩然無存，甚至衍生出「綁樁」情形。

邱臣遠表示，根據審計部報告顯示，水環境建設與城鄉建設有計畫浮濫、執行情況不佳等問題，水環境建設、城鄉建設補助亂象罄竹難書；呼籲監察院善用監察大刀，匡正行政院財政紀律，審慎編列特別預算。