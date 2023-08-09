【重磅快評】麻生太郎的台灣行啟

1923年，在台灣島內訴求自治活動方興未艾之際，為了鼓吹日本本土與「內台融合」政策，在台灣總督田健治郎的邀約下，日本攝政宮皇太子裕仁親王，赴台進行11天的「台灣行啟」之旅，而裕仁此行，不但要檢視日本多年來的殖民成果，還要以上國之尊，對台灣人民進行權力「教化」的政治目的。

一百年後的今天，裕仁天皇後代的皇室姻親，也是日本自民黨副總裁麻生太郎(麻生的妹妹嫁給日本皇室三笠宮寬仁親王)，也在兩岸兵兇危急，台灣有事就是日本有事之際，在民進黨高層的邀約下，於日前到台灣進行三天的另類「台灣行啟」。

麻生以上國之尊，指導台灣面對中國軍事威脅，要做好戰爭的準備，還對台灣總統大選下指導棋，要台灣未來的領導人要擁有烏克蘭總統澤倫斯基般的抗中意志，彷彿台灣還是日本的殖民地，來對台灣進行政治教化。

一向親日的民進黨高層，自然把麻生奉為上賓，也把麻生訪台當成是台日關係的一大突破，麻生在會見蔡英文總統時，引用漫畫「海賊王」的魯夫，強調日本不會背叛台灣，給台灣一帖十足的安慰劑；在與民進黨總統候選人賴清德碰面時，讚賞賴清德有防衛台灣的決心，讓他相當「安心」；當然，在凱達格蘭論壇時演講時，麻生則要明年台灣當選的新總統能與日本擁有共同的價值觀，還鼓吹台灣要有做好打仗的心理準備，對外展現堅強的動武意志。

若進一步審視麻生的「教化」，可以發現日本對台政策的轉變，首先過去安倍常說的「台灣有事就是日本有事」，身為安倍鐵桿兄弟的麻生，這次來台卻絕口不提，彷彿日本要與戰危的台灣劃清界線；其次只強調台灣要做好戰爭的準備，卻避談日本是否會出兵協防台灣，也就是面對台海戰爭，台灣要自己打，不要把日本拖下水；最後要台灣不怕戰爭，要有對中國展現威嚇力，鼓勵台灣軍事挑釁中國，把台灣當成戰場，這是相當不負責任的做法。

百年前，日本裕仁皇太子的「台灣行啟」，是當時台灣在日本殖民下，不得不配合的舉動；百年後，台灣身為主權獨立國家，對麻生以上國之尊，來台下政治指導棋，民進黨高層還爭奉為上賓，這應該是身為台灣人的最大悲哀。