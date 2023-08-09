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中常會現場查備轉容量率 賴清德：台灣其實不缺電

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中常會現場查備轉容量率，賴清德表示，台灣其實不缺電。本報系資料照
中常會現場查備轉容量率，賴清德表示，台灣其實不缺電。本報系資料照

民進黨主席賴清德在民進黨中常會中談及能源議題指出，台灣其實不缺電，建議中常委、各級民代可請民眾查詢當天的備轉容量率，賴更當場拿出手機搜尋，表示根據台電公司資料，今天備轉容量率為10.03%，顯示供電充足。

據轉述，賴清德今天在會中談及缺電議題，細數自己在行政院長任內就核定了7部天然氣機組，關於台灣缺不缺電的議題，建議黨公職可請民眾查詢當天的備轉容量率資訊，「台灣其實不缺電，台灣的電是夠的，不會不夠」。

針對能源議題，賴清德近日接媒體專訪時說明，關於用電，外界有很多錯誤的數字，事實上，2022年台灣的綠能發電量已經超過核能發電，核能發電的佔比也僅約5%而已，這5%並不會造成外傳的大停電；目前備轉容量率約為15%，簡單解釋就是今天發電100度，只用掉85度，還有15度的空間，所以，2025年一定會缺電的傳言，從實際數字來看，並不合理。

賴清德也引述近期行政院發布的「10面向打造經濟與社會韌性」內容說，談到歲計賸餘的議題，蔡政府不但沒有亂花錢，而且還超前部署，除了大企業賺到很多錢來幫助國家整體經濟發展，政府也在擴大公共運輸補貼、推動產業及中小企業升級轉型等10個面向，幫助中小企業及弱勢。

賴清德 核能 民進黨 中常會 停電 台電

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