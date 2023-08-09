賴清德：前往巴拉圭傳達台灣人民祝福

副總統兼任民進黨主席賴清德將出訪巴拉圭，賴今天在民進黨中常會表示，巴拉圭新任總統就職典禮，他將擔任蔡英文總統的特使，前往巴拉圭傳達台灣人民的祝福，也會過境美國，時間是從8月12到18日，這一次出訪，也感謝美國提供了舒適、便利、安全跟尊嚴的過境協助。

賴清德指出，巴拉圭對台灣是非常重要的友邦，邦誼已經66年，在各方面都有長期且互利的合作，而且巴拉圭的天然資源非常豐富，這幾年來台灣和巴拉圭的關係也日益增強，台灣是巴拉圭第二大牛肉出口國、第一大豬肉出口國。巴拉圭這個國家，從他們100%用綠電（水力發電），就可以看出這個國家在綠色能源的典範，未來黨內同志如果有機會，也可以參訪巴拉圭。

賴清德說，巴拉圭不管是剛當選的總統或是現任總統，都非常希望能在今年來到台灣訪問，用行動表達對台灣的支持。巴拉圭也很希望台灣企業能到巴拉圭投資，增進雙方的合作，其中在綠電、電動車、紡織業，都有機會合作，因為台灣在去年也派了一個企業、投資的訪問團到巴拉圭去踩線，未來也希望透過大家的努力，增進台灣跟巴拉圭的關係，邦誼永固，兩國人民感情能夠越來越好。