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郭台銘獨立參選？藍議員：拉弓不射箭 應「這月份」才決定

朱立倫批民進黨前瞻債留子孫 南投救災還分藍綠

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

國民黨主席朱立倫今天在中常會批評，民進黨政府前瞻基礎建設債留子孫、債留曾孫，居然還要推給前朝「馬維拉」，到底現在中華民國的總負債是多少？現有負債加上潛藏負債，加起來可能有24兆多，每個國民平均負債達105萬，請民進黨解釋一下，這是不是債留曾孫？

朱立倫表示，前瞻基礎建設即將要邁入第四期特別預算，民進黨政府不斷地舉債、債台高築，把特別預算當作常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。

朱立倫質疑，民進黨每一年搞特別預算舉債，光今年就要增加4千多億，明年還要4千多億，還延續到下任政府，如果真如民進黨反駁說沒有，那就把他們多舉債的這兩兆多全部還完，再來面對國民。不希望民進黨要五毛給十塊浪費公帑的作法延續，更不希望民進黨把鋪馬路或各項設施的修繕都變成特別預算，那政府就不要編常態預算，只要編薪水就好，剩下的全部都是特別預算？

對於南投災情嚴重，朱立倫也批評，政府救災居然還分顏色，堂堂行政院長居然用冷言冷語來面對南投，難道救災還有分藍綠、災民還有分藍綠嗎？朱說，新北市長侯友宜派搜救隊過去，侯和南投縣長許淑華通電話的時候，許表示非常感佩，因為藍營縣市長是先做了沒有說。

最後，朱立倫表示，國民黨總統候選人侯友宜今天提出完整能源政策，邁向2050淨零碳排，要用核能與綠能來取代用煤發電、用肺發電，盼能讓能源安全的光明台灣取代民進黨缺電汙染的黑暗台灣。

朱立倫 許淑華 前瞻基礎建設

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