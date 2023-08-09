綠委：政府財政穩健足以自豪 在野黨政治攻防刻意混淆

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，政府的收入跟支出沒有辦法平衡，請問要怎麼面對立法院跟監察院，民進黨政府很誠懇地面對外界檢視，然而在野黨有點刻意做政治攻防、刻意混淆，「財政穩健是蔡政府這幾年，足以自豪一件很大的成就」。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄表示，中央政府總預算、特別預算的舉債到底有多少，民進黨團的態度非常透明，非常誠懇地跟大家解釋，國民黨有時候難得糊塗，沒有把數字看清楚，兜不攏就提出質疑。

莊瑞雄強調，任何人除非是私有財產，愛怎麼花就怎麼花，不用編預算跟做決算，那是個人的自由，然而國家的錢民脂民膏，行政部門一定要對總預算編列歲出跟歲出，甚至到最後要怎麼還本，或者是要做哪些融資與舉債，特別預算亦復如是。

莊瑞雄說明，行政院編列的預算案叫做預算數，預算數當然還不算數，因為還要送到立法院審議，三讀程序完成後才叫法定預算數，而法定預算數未必要全部花光，預算執行完行政院要編列決算，然後送到審計部審定，審計部長還要到國會報告，立法院要審查決算的審核報告。

莊瑞雄表示，所有預算數借多少都跑不掉，特別預算也跑不掉，任何政黨執政都是一樣，帳目清清楚楚，而按照公共債務法規定，中央政府應該要以當年度的稅課收入，至少編列5至6%的還本預算，蔡政府從2016年上台至今，其實已經償還7810億元。

莊瑞雄指出，政府在2018年本來要舉債1267億元，最後是零沒有借，2019年要舉債889億元，最後是零沒有借，2020年要舉債555億元，最後是零沒有借，2021年要舉債1674億元，最後是零沒有借，2022年要舉債439億元，最後還是零沒有借。

莊瑞雄說，如果收入跟支出沒有辦法平衡，要怎麼面對立法院跟監察院，在野黨有點在做政治攻防、刻意混淆，民進黨政府很誠懇地面對外界的檢視，而財政穩健是蔡政府這幾年以來，「足以自豪的一件很大的成就」。

民進黨團幹事長劉世芳表示，面對在野黨質疑的財政紀律，民進黨團已經把數字說得非常清楚，而且財政記錄只不過是財政管理的一個手段，過去不管是在減稅措施、台商回台投資方案，或者是營所稅大增等，政府在減債方面，已經做出許多方案。

劉世芳說，很遺憾在野黨以偏概全，用片面的數據解讀蔡政府，認為好像潛藏很多債務，其實完全相反，「這麼健康的財政紀律數字，可以說是公開而透明，我們提供大家檢驗，完全沒有問題。」