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永齡基金會贊助瓊斯盃有政治味？ 藍委：一碼歸一碼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（前）昨舉辦新書發表會，妻子曾馨瑩（後）一同出席。記者余承翰／攝影
鴻海創辦人郭台銘（前）昨舉辦新書發表會，妻子曾馨瑩（後）一同出席。記者余承翰／攝影

第42屆威廉瓊斯盃男子組比賽期間，永齡基金會提供每日賽事限量公益門票予18歲以下青少年及學童、公益團體免費進場。時值鴻海創辦人郭台銘正努力鋪路參選總統，籃協理事長、彰化縣議長謝典林亦全力相挺郭，不免公益活動多了政治味。國民黨立委李德維今受訪認為，一碼歸一碼，企業贊助體育活動是好事，至於是否讓外界有政治解讀，是郭台銘跟謝典林應去考慮的。

中華民國籃球協會為感謝永齡基金會的支持，邀請永齡基金會創辦人郭台銘出任第42屆威廉瓊斯盃中華白隊領隊。

李德維認為，一碼歸一碼，企業贊助體育活動，他都認為是好事，至於會不會讓外界認為有政治的因素或其他的部分，這是郭台銘跟謝典林應去考慮的。但從另外的角度來看，郭台銘當時買疫苗，大家完全不覺得有政治味，台灣人也非常的感動。

李德維提到，由於最近的時間比較敏感，外界很有可能跟政治聯想。提供每日賽事限量公益門票給18歲以下青少年及學童、公益團體免費進場，是合法公益的事情，但到底是正面或有其他的效應，這應是郭台銘、謝典林等要去考量的。

郭台銘 謝典林 李德維

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