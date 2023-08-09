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前美亞太助卿稱台已建立不對稱外交防禦 藍委解析

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國國務院前亞太助卿羅素 。圖／路透社資料照
美國國務院前亞太助卿羅素 。圖／路透社資料照

美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素（Daniel Russel）昨稱，台灣已實質建立「不對稱外交防禦」。國民黨立委江啟臣今分析，除軍事嚇阻外，也包含非軍事嚇阻，這部分是台灣在國際上的影響力跟支持度。

江啟臣分析，羅素昨表示相信台灣已實質建立所謂不對稱外交防禦的重要價值，主要是在強調，雖然美國跟大多數國家跟台灣沒有邦交，但是基於國際安全跟自身的利益也都表達維護台海和平穩定的想法，且會呼籲北京應該要有所克制。這樣的想法也代表所謂的嚇阻，除了軍事上的不對稱戰力之外，也包括非軍事嚇阻，這部分就是台灣在國際上的影響力跟支持度。

江啟臣認為，當台灣越安全，世界越安心，自然其他國家就會在乎台灣的安全，這就是一種所謂不對稱的外交防禦，所以提升台灣自己的實力，爭取台灣參與國際並加強影響力，也就是除了軍事嚇阻以外，台灣應該要努力在外交嚇阻上面的做法。

美國 江啟臣 北京

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