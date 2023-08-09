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侯友宜主張安全重啟核四 綠議員：自打臉也打市民巴掌

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今宣布能源政策，侯表示，只要當選總統，便成立核能重啟安全委員會。記者張睿廷／攝影
侯友宜今宣布能源政策，侯表示，只要當選總統，便成立核能重啟安全委員會。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今上午公布能源政策，侯友宜主張，「以核減煤」、與國際同步，核四將請國內外能源專家成立「核四總體安全審查委員會」，經安檢後重啟。民進黨新北市議員黃淑君表示，「過去口口聲聲說無法接受核電廠延役，沒有辦理處理核廢料不能用核電，現在自打臉，也倒打新北市民一巴掌」。

侯友宜過去強調，他的立場很清楚，「沒有核安就沒有核電」，就連今年5月初在新北市議會總質詢時，也表示國家使用核電有兩個前提，一是核安要作好，二是核廢料要妥切處理，國家能源配比最重要的是不能讓民眾缺電。

同月底，侯友宜主持市政會議，受訪時提到，他要求將室外乾式貯存改成室內貯存，起碼先做到安全；但中央都沒有做、也沒有答應、也沒有出來說過話。他認為，做好核電政策與核安才是應有的態度，7月會將專家學者與地方的意見彙整，完整向外界報告能源政策。

黃淑君認為，侯友宜換個位置換個腦袋，絲毫不在乎新北市民的感受，過去口口聲聲說無法接受核電廠延役，沒有辦理處理核廢料不能用核電，現在自打臉，也倒打新北市民一巴掌，若是無心市政，無法為新北市民權益發聲，請侯友宜辭職，他的發言以無法代表新北市。

核電 侯友宜

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