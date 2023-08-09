軌道建設地方自籌5518億 藍委：地方憂年年加負擔

前瞻計畫以軌道建設為大宗，相關建設地方須自籌財源，被指恐拖垮地方財政。國民黨立法院黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯指出，光軌道建設的自籌款便高達5518億元，地方擔心會逐年增加軌道建設的地方自籌款，造成非常沉重的財政壓力。

謝衣鳳說，當軌道建設始興建時，台中舉債1434億，新北舉債1251億，桃園舉債994億，高雄舉債766億，台北舉債685億，讓前瞻變成了中央與地方的財政炸彈。因為面臨財政壓力，各地方政府要求中央去提高補助的比例，但這涉及到有些為什麼中央在前瞻建設裡面，對軌道是全額補助？有些是地方必須自籌款。桃園市長張善政說，這些六都、七縣市的自籌款，光是軌道建設的自籌款就高達5518億元，他們擔心會逐年增加軌道建設的地方自籌款，造成地方非常沉重的財政壓力，排擠到其他的地方公共建設，甚至要調整發包的程序，不要同時動工，這都考驗著地方政府。

謝衣鳯指出，中央主導興建的軌道建設裡面，桃園機場捷運部分是由中央全額的來負擔，其他的軌道建設是中央與地方來分攤。跨縣市的軌道建設到底要不要由中央全額來負擔，這是否應該要討論？如果這些軌道都是需要興建的，對於台灣未來的經濟發展、觀光建設是有利的，中央政府如何考量減輕共同的財政負擔，以及共同的規劃？

謝衣鳯提到，根據審計部的審查意見，關於前瞻第二期，地方政府的自由財源不足需要借高額的債務來籌措配額款。如果地方政府在軌道計畫裡面的自償性財源實現率不如預期，地方政府本就預算資源有限，這樣增加公共債務，是否會排擠到其他施政的計畫？

謝衣鳯再指，前瞻一、二期的特別預算裡，軌道興建總經費是5406億，中央補助2135億，地方自籌款高達3271億。甚至到目前，前瞻一到三期的軌道建設開工數是零，代表當開始動工，對於中央與地方的雙重財政影響是非常大的。匡列的一、二期裡，目前中央政府總共舉債4350億，前瞻從一到三期的軌道建設都還沒有開工的情況下，未來中央政府可能還要舉債1.2兆到1.5兆，地方政府同樣面臨龐大債務。請問行政院，問題如何解決？