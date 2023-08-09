快訊

月領破萬可期？國保獨家揭密 100萬人明年養老金再加碼

繼廣島長崎後 東京險被投原子彈 美國何不展示性試爆就好

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軌道建設地方自籌5518億 藍委：地方憂年年加負擔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前瞻計畫以軌道建設為大宗，相關建設地方須自籌財源，被指恐拖垮地方財政。國民黨立法院黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯指出，光軌道建設的自籌款便高達5518億元，地方擔心會逐年增加軌道建設的地方自籌款，造成非常沉重的財政壓力。記者屈彥辰／攝影
前瞻計畫以軌道建設為大宗，相關建設地方須自籌財源，被指恐拖垮地方財政。國民黨立法院黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯指出，光軌道建設的自籌款便高達5518億元，地方擔心會逐年增加軌道建設的地方自籌款，造成非常沉重的財政壓力。記者屈彥辰／攝影

前瞻計畫以軌道建設為大宗，相關建設地方須自籌財源，被指恐拖垮地方財政。國民黨立法院黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯指出，光軌道建設的自籌款便高達5518億元，地方擔心會逐年增加軌道建設的地方自籌款，造成非常沉重的財政壓力。

謝衣鳳說，當軌道建設始興建時，台中舉債1434億，新北舉債1251億，桃園舉債994億，高雄舉債766億，台北舉債685億，讓前瞻變成了中央與地方的財政炸彈。因為面臨財政壓力，各地方政府要求中央去提高補助的比例，但這涉及到有些為什麼中央在前瞻建設裡面，對軌道是全額補助？有些是地方必須自籌款。桃園市長張善政說，這些六都、七縣市的自籌款，光是軌道建設的自籌款就高達5518億元，他們擔心會逐年增加軌道建設的地方自籌款，造成地方非常沉重的財政壓力，排擠到其他的地方公共建設，甚至要調整發包的程序，不要同時動工，這都考驗著地方政府。

謝衣鳯指出，中央主導興建的軌道建設裡面，桃園機場捷運部分是由中央全額的來負擔，其他的軌道建設是中央與地方來分攤。跨縣市的軌道建設到底要不要由中央全額來負擔，這是否應該要討論？如果這些軌道都是需要興建的，對於台灣未來的經濟發展、觀光建設是有利的，中央政府如何考量減輕共同的財政負擔，以及共同的規劃？

謝衣鳯提到，根據審計部的審查意見，關於前瞻第二期，地方政府的自由財源不足需要借高額的債務來籌措配額款。如果地方政府在軌道計畫裡面的自償性財源實現率不如預期，地方政府本就預算資源有限，這樣增加公共債務，是否會排擠到其他施政的計畫？

謝衣鳯再指，前瞻一、二期的特別預算裡，軌道興建總經費是5406億，中央補助2135億，地方自籌款高達3271億。甚至到目前，前瞻一到三期的軌道建設開工數是零，代表當開始動工，對於中央與地方的雙重財政影響是非常大的。匡列的一、二期裡，目前中央政府總共舉債4350億，前瞻從一到三期的軌道建設都還沒有開工的情況下，未來中央政府可能還要舉債1.2兆到1.5兆，地方政府同樣面臨龐大債務。請問行政院，問題如何解決？

軌道建設 謝衣鳯 桃園機場

延伸閱讀

陳建仁疑暗酸南投防災無超前部署 曾銘宗：嚴厲譴責

曾言郭台銘參選將掀底 李德維：參選人會被所有人檢驗

謝典林退黨骨牌？李明賢爆：恐還有9位正副議長要退黨

執意退黨被苦勸...謝典林聲明「壓了7天」才釋出 卻被胞姊謝衣鳯搶先曝光

相關新聞

網紅蓓蓓天母違建遭爆找她關說 黃瀞瑩澄清「絕無此事」

臉書粉專「跟蓓蓓一起變美麗」擁有18萬粉絲的網紅蓓蓓（李雅蓓），遭媒體爆料改建50年透天厝有違建嫌疑，7年間曾找來多位民...

館長陳之漢稱「賴品妤cosplay是物化動漫」 遭吳欣岱怒轟：腦子哪裡有問題

民眾黨日前在活動上找「空姐應援團」熱舞，遭外界批評物化空服員、女性，而網紅館長陳之漢針對此事發表意見，舉了民進黨立委賴品妤cosplay為例，表示她「胸部都快跑出來」，質疑是否物化動漫。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也怒批館長「徹底污名化coser」、「究竟腦子是哪裡有問題？」

軌道建設恐成負擔 藍黨團：地方財政瀕破產

前瞻計畫預算用在何處，成為各界關注焦點，蔡英文總統為此也出面聲稱沒有債留子孫。國民黨立法院黨團今舉行記者會，總召曾銘宗說...

軌道建設地方自籌5518億 藍委：地方憂年年加負擔

前瞻計畫以軌道建設為大宗，相關建設地方須自籌財源，被指恐拖垮地方財政。國民黨立法院黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯指出，光...

侯郭拚能源／侯友宜今提核電政見與郭台銘交鋒 2人實際卻「系出同源」？

國民黨總統參選人侯友宜今天將公布能源政見。據悉主軸為成立專門委員會，由國內外專家、學者一同研究核一、二、三、四廠能否延役、重啟、啟用。而鴻海創辦人郭台銘雖還未宣布參選，但郭主張落實「以核養綠」，並提出在未來3年要讓核三延役，並爭取核一、核二能在最短時間內重啟運轉。 探究侯、郭能源政策的把關，兩人的政策團隊都充滿馬政府色彩，且都有「院長級」的卡司，能源政策實際上「系出同源」。

立委邱臣遠批「黑特前瞻再+Ｎ」 特別預算衍生綁樁情形

審計部日前公布特別決算報告，民眾黨立委邱臣遠表示，前瞻計畫亂象浮出檯面，政府濫用特別預算，將特別預算常態化，舉債讓地方浮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦