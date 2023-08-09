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立委邱臣遠批「黑特前瞻再+Ｎ」 特別預算衍生綁樁情形
審計部日前公布特別決算報告，民眾黨立委邱臣遠表示，前瞻計畫亂象浮出檯面，政府濫用特別預算，將特別預算常態化，舉債讓地方浮濫提案競逐，造成特別預算與公務預算計畫混用情形，使得特別預算的嚴謹性蕩然無存，甚至有綁樁情形。
邱臣遠今天表示，根據審計部報告顯示，水環境建設與城鄉建設有計畫浮濫、執行情況不佳等問題，指「黑特前瞻再+Ｎ」，水環境建設、城鄉建設補助亂象罄竹難書；呼籲監察院善用監察大刀，匡正行政院財政紀律，審慎編列特別預算。
邱臣遠舉例，根據審計部統計，截至去年9月底止，前瞻補助的停車場，營運半年以上共32座，14座達成目標，18座（佔56.25％）未達目標，其中7座使用率未達30％。
邱臣遠表示，桃園市審計處點出，中央補助桃園河川整治，核定總經費7.74億餘元，截至去年底已執行6.61億元，但去年桃園市26個監測站中有15站測得的河川汙染指數卻升高，前瞻建設補助地方水環境建設，成效連審計單位都質疑。
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