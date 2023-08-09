立委邱臣遠批「黑特前瞻再+Ｎ」 特別預算衍生綁樁情形

民眾黨日前在活動上找「空姐應援團」熱舞，遭外界批評物化空服員、女性，而網紅館長陳之漢針對此事發表意見，舉了民進黨立委賴品妤cosplay為例，表示她「胸部都快跑出來」，質疑是否物化動漫。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也怒批館長「徹底污名化coser」、「究竟腦子是哪裡有問題？」

2023-08-09 11:22